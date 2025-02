Donald Trump pourrait rencontrer Vladimir Poutine «très bientôt»

Le président américain Donald Trump a assuré, dimanche, que sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine pourrait intervenir « très bientôt », au moment où des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine doivent se tenir en Arabie saoudite. Selon lui, le président russe souhaite que les combats « cessent » en Ukraine.

Interrogé par un journaliste sur la date d’une entrevue avec le président russe, normalement en Arabie saoudite, M. Trump a répondu: « Aucune date n’a été arrêtée, mais cela pourrait être très bientôt ». A la question de savoir si M. Poutine entendait envahir toute l’Ukraine, Donald Trump a répondu « non », tout en affichant davantage de fermeté: « C’est la question que je lui ai posée, parce que s’il procède ainsi, cela nous aurait posé un gros problème. Et cela m’aurait causé un gros problème, parce qu’on ne peut pas laisser ça arriver », a déclaré le républicain. « Je pense qu’il veut en finir et qu’ils (NDLR: les Russes) veulent en finir rapidement », a encore dit le milliardaire.

Des discussions sur la guerre en Ukraine devraient avoir lieu à partir de mardi dans la capitale saoudienne, Riyad, entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et une délégation russe. Le conseiller américain à la Sécurité nationale, Mike Waltz, et l’envoyé spécial au Moyen-Orient, Steve Witkoff, seront également présents. Ce dernier a rencontré Vladimir Poutine pendant « environ trois heures », a révélé, dimanche, le président Trump, sans préciser la date.

La présence de représentants ukrainiens à cette réunion reste incertaine, le chef de la diplomatie américaine affirmant par ailleurs qu’il ne connaissait pas le détail de l’équipe de négociateurs envoyée par Moscou. « Rien n’a encore été finalisé », a déclaré, à propos des pourparlers sur l’Ukraine, Marco Rubio. Le secrétaire d’Etat a ajouté, dans cette interview sur la chaîne CBS, que ces négociations seraient l’occasion de commencer « une conversation plus large qui impliquerait l’Ukraine et la question de la fin de la guerre ».

Le président américain ne croit par ailleurs absolument pas aux affirmations de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky selon lesquelles la Russie a l’intention de déclencher une guerre avec l’Otan. « Non, je ne suis pas d’accord avec cela. [Je n’y crois pas], même un tout petit peu », a-t-il déclaré. De son côté, Volodymyr Zelensky, dans une interview diffusée dimanche par la chaîne NBC, a estimé que M. Poutine ne voulait « pas la paix ». « Ne lui faites pas confiance« , a exhorté le président ukrainien.