Des droits de douane américains sur les produits laitiers canadiens possibles “dès aujourd’hui”

Après avoir exempté une partie des produits canadiens des droits de douane la veille, le président américain Donald Trump a déclaré vendredi être prêt à mettre en place “dès” ce jour des droits de douane réciproques sur les produits laitiers si Ottawa n’abaisse pas les siens sur cette catégorie.

“Le Canada nous escroque depuis des années avec des taxes de 250% sur les produits laitiers et le bois d’œuvre, cela ne se reproduira plus. Nous allons leur imposer exactement le même tarif, à moins qu’ils ne l’abandonnent. C’est ce que la réciprocité signifie et nous pouvons le faire dès aujourd’hui ou attendre jusque lundi ou mardi”, a déclaré M. Trump devant la presse dans le bureau ovale.

“Nous allons facturer la même chose, ce n’est pas juste. Cela n’a jamais été équitable et ils ont mal traité nos agriculteurs”, a insisté le président américain.

L’accès des produits laitiers américains au marché canadien avait fait l’objet d’un contentieux, dans le cadre de l’accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM), Washington accusant Ottawa de ne pas respecter ses obligations en la matière.

Mais la décision d’un groupe de règlement, une procédure prévue par l’accord, avait donné fin 2023 raison au Canada, qui limitait volontairement le contingent tarifaire de lait américain, soit la quantité de produits laitiers entrant sans être taxés dans le pays.

Le bois d’œuvre fait quant à lui l’objet d’un très long différend de plus de 35 ans entre les deux pays, les producteurs américains accusant notamment leurs homologues canadiens d’exporter ce matériau à un prix inférieur aux coûts de production.

Le Canada est un des plus grands exportateurs mondiaux de bois d’œuvre, son voisin américain étant son premier marché, selon le gouvernement canadien.

M. Trump avait annoncé début février 25% de droits de douane sur les produits canadiens et mexicains, accusant les deux pays de pas suffisamment lutter contre le trafic de fetanyl (puissant opioïde cause d’une grave crise sanitaire américaine) entrant aux Etats-Unis.