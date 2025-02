Coup d’envoi de la guerre commerciale de Trump: quelles menaces pour l’économie mondiale et la défense des 27?

Cela perturbe l’agenda de la défense des 27

Les menaces de tarifs douaniers agitées par Donald Trump à l’encontre de l’Europe ont bousculé l’agenda des dirigeants des pays de l’UE, réunis à Bruxelles pour tenter de doper leurs dépenses militaires face à la menace russe et sous la pression du nouveau président américain.Cette “retraite” informelle des 27, à laquelle ont été conviés le secrétaire-général de l’Otan Mark Rutte et le Premier ministre britannique Keir Starmer, devait à l’origine être consacrée aux moyens de renforcer la défense de l’Europe, près de trois après le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Mais face aux propos menaçants du 47e président américain, qui vient d’imposer des droits de douane au Canada, au Mexique et la Chine, les Européens ont tenté de trouver le bon ton pour préparer une éventuelle riposte.“Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l’Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir”, a lancé le président français Emmanuel Macron. Pour d’autres, la priorité est d’éviter coûte que coûte une guerre commerciale “inutile et stupide”, selon les termes du Premier ministre polonais Donald Tusk.L’UE avait assuré dès dimanche qu’elle riposterait “fermement” si Donald Trump lui imposait des droits de douane.La retour de Donald Trump à la Maison Blanche a donné une nouvelle dimension au débat, le tonitruant président répétant sur tous les tons que l’Europe ne doit plus tenir la protection américaine pour acquise. Il exige désormais que les pays européens doublent au minimum leurs dépenses militaires, en y consacrant au moins 5% de leur Produit intérieur brut, un objectif jugé irréaliste pour nombre d’entre eux.Si le consensus sur la nécessité d’augmenter les dépenses de défense est là, la façon d’y parvenir reste l’objet d’âpres débats. Bruxelles estime que le bloc devra investir 500 milliards d’euros en plus dans la défense sur la décennie à venir.Pour certains, comme le président Emmanuel Macron, l’Europe doit surtout financer sa propre industrie de défense. “C’est en décidant d’acheter, de préférer les achats européens qu’elle (l’Europe) sera plus indépendante, c’est assez simple”, a-t-il martelé lundi.