Comment les États-Unis ciblent les réseaux financiers du Hamas

Les États-Unis ont imposé des sanctions à plusieurs personnes impliquées dans le portefeuille d’investissement secret du Hamas, ainsi qu’à deux membres clés de l’organisation. L’objectif, selon Bloomberg, est de rendre plus difficile l’accès à du capital pour le groupe terroriste.

Six personnes visées par des sanctions américaines sont soupçonnées de détenir un portefeuille d’investissement d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce portefeuille comprend des entreprises de Turquie, d’Algérie, du Soudan, des Émirats arabes unis et d’autres pays. Le réseau utilise également des sociétés écrans pour dissimuler ses activités et générer des revenus utilisés pour soutenir les membres importants du Hamas. Cet argent leur permet de vivre dans le luxe, selon le département du Trésor américain, selon le émdia américain Bloomberg.

Les États-Unis ont également imposé directement des sanctions à deux membres clés de la direction du Hamas et à un bureau de change virtuel à Gaza. Les investissements et réseaux visés par les États-Unis ont permis au groupe terroriste de collecter des fonds de manière indépendante, en dehors du soutien qu’il reçoit de l’Iran, a déclaré le département du Trésor américain.

« Les États-Unis ont pris des mesures rapides et décisives pour s’attaquer aux bailleurs de fonds et aux facilitateurs du Hamas à la suite de leur tuerie de masse brutale et inhumaine de civils israéliens, y compris d’enfants », a déclaré la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, dans un communiqué. « Nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour priver les terroristes du Hamas de la capacité de collecter des fonds qu’ils pourraient utiliser pour commettre des atrocités et terroriser le peuple israélien. »

Des membres du Hamas visés

L’un des deux membres clés du Hamas visés par les États-Unis est Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah. Le département du Trésor américain le décrit comme un « militant loyal du Hamas basé au Qatar avec des liens étroits avec l’Iran ». Il est accusé de transférer des dizaines de millions d’euros au Hamas et à la branche militaire du groupe, les Brigades Izz al-Din al-Qassam. Ayman Nofal, le deuxième membre le plus important, fait partie des Brigades et est commandant militaire du Hamas. Il aurait été tué lors d’une frappe aérienne mardi, selon des déclarations du département du Trésor.

Les États-Unis ont également imposé des sanctions à la société Buy Cash and Money Transfer Company, un service d’échange de cryptomonnaies. En juin 2021, de l’argent avait déjà été saisi par le gouvernement israélien.

Coopération cruciale

Lors d’une séance de questions-réponses avec des journalistes, un haut responsable du département du Trésor américain a déclaré que les États-Unis avaient été en contact direct avec le Qatar et tous les pays impliqués dans le réseau financier pour lutter contre les individus promouvant le terrorisme dans la région.

Le responsable a déclaré que les États-Unis souhaitent aussi souligner, lors de rencontres avec des responsables de différents pays, dont le Qatar, que la coopération est cruciale pour démanteler les réseaux financiers du Hamas. Selon les États-Unis, l’organisation terroriste représente une menace non seulement pour Israël, mais aussi pour leurs propres pays.