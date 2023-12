Chine: rebond surprise des exportations

Les exportations de la Chine ont rebondi en novembre après six mois de contraction, tandis que ses importations ont connu un nouveau repli, selon des chiffres officiels qui traduisent une reprise économique fragile du géant asiatique.

Les exportations sont historiquement un levier de croissance clé pour la Chine et leur performance a un impact direct sur l’emploi pour des milliers d’entreprises du secteur. Hormis une brève hausse en mars et avril, les ventes du géant asiatique étaient constamment en repli depuis octobre 2022. Le mois dernier, les ventes de produits chinois destinés à l’étranger ont augmenté de 0,5% sur un an, selon les chiffres en dollars publiés jeudi par les Douanes chinoises. Ce rebond est inattendu: des analystes sondés par l’agence Bloomberg prévoyaient une nouvelle contraction après celle d’octobre (-6,4%). La menace de récession en Europe, combinée à une inflation élevée, a contribué à affaiblir la demande internationale en produits chinois. Les tensions géopolitiques avec les Etats-Unis et la volonté de certains pays occidentaux de réduire leur dépendance à la Chine ou de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement expliquent également ce repli.

Les exportations vers les pays occidentaux dans le rouge

Les exportations vers les pays occidentaux étaient toutefois dans le rouge sur un an (-13,8% avec les Etats-Unis, -11% avec l’Union européenne). Un sommet entre l’Union européenne et la Chine se tient justement jeudi à Pékin et portera notamment sur le déséquilibre commercial entre les deux partenaires, qui s’est creusé ces dernières années. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé jeudi à traiter « les déséquilibres et différences » entre l’Union européenne et la Chine, lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. « La Chine est le plus important partenaire commercial de l’UE », a-t-elle rappelé à Pékin, « mais il y a clairement des déséquilibres et différences que nous devons traiter ».