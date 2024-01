La population chinoise baisse pour la deuxième année consécutive : un risque pour l’économie

La population chinoise a baissé en 2023 pour la deuxième année consécutive, a indiqué mercredi le Bureau des statistiques, le taux de natalité ralentissant face notamment au coût de l’éducation et du changement des comportements sociaux.

En 2022, la Chine avait enregistré sa première baisse de population en six décennies. Et l’an passé, elle a perdu son titre de « pays le plus peuplé du monde » au profit de l’Inde, selon l’ONU. Le gouvernement s’efforce de limiter le déclin par des allocations familiales, qui restent modestes, une abondante communication en faveur de la natalité ou encore en permettant à tous les couples d’avoir trois enfants. « Fin 2023, la population nationale était de 1,40967 milliards de personnes » soit « une baisse de 2,08 millions par rapport à celle fin 2022 », a déclaré mercredi le Bureau national des statistiques (BNS).

Un déclin démographique…

Le chiffre comprend uniquement les personnes de nationalité chinoise résidant en Chine continentale. Il n’inclut pas les habitants des territoires semi-autonomes chinois de Hong Kong et de Macao, ni ceux de Taïwan (île de 23 millions d’habitants revendiquée par Pékin). La baisse de l’année dernière a été plus que doublée par rapport à celle de 2022, lorsque le pays avait perdu 850.000 personnes et que sa population avait diminué pour la première fois depuis les années 1960.

Le déclin démographique s’explique par plusieurs raisons, notamment le coût élevé de l’éducation, le manque de confiance dans l’avenir économique ou encore la méfiance croissante envers l’institution du mariage – passage obligé en Chine avant d’avoir des enfants.

…et un déclin économique

L’économie chinoise n’a jamais pu se réveiller de la pandémie (les confinements ont été abandonnés en décembre 2022). En ce début de 2024, les perspectives ne sont pas bonnes pour l’année à venir non plus. La Chine resterait sous le signe du ralentissement économique.

A cela vient s’ajouter le déclin de la population. Avant de basculer en territoire négatif, la démographie était déjà dans une croissance de plus en plus lente, depuis des années. Cela a des impacts sur l’économie. Il y a quelques années, de nombreux spécialistes estimaient que l’économie chinoise allait dépasser celle des Etats-Unis, à moyen terme, mais ce phénomène de chute démographique pourrait l’en empêcher finalement. La chute implique aussi un important vieillissement de la population, synonyme de dépenses en matière de pensions et de soins de santé, ce qui pèse sur les finances publiques. Pour l’immobilier aussi, déjà en crise, c’est une mauvaise nouvelle, car la demande sera de moins en moins élevée et l’offre de seconde main devrait augmenter. Un mauvais cocktail pour les prix, à moins de massivement détruire les bâtiments vides (ce qui arrive déjà en Chine).

C’est vrai pour la Chine, mais pour l’Europe aussi. La croissance démographique ralentit et le continent doit faire face aux mêmes défis que Pékin. Le président français, Emmanuel Macron, a même appelé à un « réarmement démographique » ce lundi soir lors d’une allocution.