Chine: Country Garden évite un défaut de paiement

Country Garden, l’un des plus gros groupes immobiliers de Chine à l’endettement astronomique, s’est acquitté d’un remboursement pour éviter formellement mardi un défaut de paiement, selon l’agence d’information financière Bloomberg.

Le promoteur, qui a longtemps été réputé solide financièrement, a été incapable début août de rembourser 22,5 millions de dollars d’intérêts sur des emprunts, au moment où le secteur immobilier connaît une crise sans précédent en Chine. Après un délai de grâce de 30 jours qui prend fin théoriquement mardi, Country Garden devait impérativement rembourser cette somme pour éviter un défaut de paiement. Le groupe a annoncé à ses créanciers qu’il s’était acquitté de cette dette, écrit l’agence Bloomberg, citant des sources anonymes. Plusieurs médias économiques chinois donnent également cette information. Country Garden n’avait pas communiqué dans l’immédiat. Jointe par l’AFP, l’entreprise n’a fait aucun commentaire. Le groupe était l’an dernier encore le plus gros promoteur de Chine.

Un impayé enverrait une onde de choc sur les marchés et plongerait un secteur immobilier déjà échaudé par la crise sanitaire et le ralentissement économique en Chine un peu plus dans le marasme. Country Garden « ne dispose pas de sources de trésorerie suffisantes » pour faire face aux prochaines échéances, avait mis en garde jeudi l’agence de notation Moody’s, abaissant de trois crans la note de solidité du groupe. Elle est désormais de « Ca », synonyme de « en défaut, avec quelques espoirs de recouvrement ». Country Garden avait fin 2022 une dette considérable estimée à 1.430 milliards de yuans (180 milliards d’euros).

Il disposait fin juin de 147,9 milliards de yuans de trésorerie (18,6 milliards d’euros), une somme qui lui sert à achever des logements déjà payés par les propriétaires avant même leur construction. Après des pertes record enregistrées au premier semestre, il devait par ailleurs s’acquitter samedi dernier du remboursement d’un emprunt obligataire d’un montant total de 3,9 milliards de yuans (environ 500 millions d’euros). Les créanciers ont donné in extremis leur accord vendredi pour reporter la date butoir à 2026, offrant un peu de répit au groupe immobilier, selon Bloomberg.