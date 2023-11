Biden ne se rendra pas à la COP28, selon un responsable américain

Le président américain Joe Biden ne se rendra pas à la COP28 de Dubaï, a rapporté un responsable américain dimanche.

La conférence de l’ONU sur le climat, qui se tient à partir de jeudi et jusqu’au 12 décembre aux Emirats arabes unis, devrait réunir un record de plus de 70.000 participants, selon la présidence émiratie, dont le pape François. Ni l’agenda de M. Biden, ni celui de la vice-présidente Kamala Harris, tous deux publiés par la Maison Blanche, ne mentionnent de déplacement à Dubaï cette semaine.

Un responsable américain a confirmé que le président des Etats-Unis ne prévoit pas d’assister à la COP28 cette semaine ou lors d’une deuxième séquence vers la fin des négociations. Selon la même source, qui a requis l’anonymat, Washington réfléchit encore à la possibilité d’envoyer un responsable de haut niveau à Dubaï.

Pas de motif évoqué

John Kerry, l’émissaire américain pour le climat, par ailleurs ex-secrétaire d’Etat et ancien sénateur, mènera les négociations pour les Etats-Unis. Le responsable n’a pas communiqué le motif de la décision de Joe Biden dont l’attention est portée depuis le mois dernier sur la guerre entre Israël et le Hamas. Le président américain cherche par ailleurs à mettre en avant ses projets sur le plan intérieur, moins d’un an avant l’élection présidentielle. Il n’était pas d’usage que le président américain assiste à chaque conférence des Nations unies sur le climat avant l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

Le président démocrate s’est rendu à la COP26 de Glasgow en 2021 – pour annoncer le retour des Etats-Unis en matière de lutte contre le réchauffement climatique après le retrait de l’accord de Paris décidé par son prédécesseur Donald Trump – ainsi qu’à la COP27 organisée l’an dernier à Charm el-Cheikh en Egypte.