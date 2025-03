Bart De Wever, sur le sommet européen de la compétitivité : “Le sentiment général, c’est qu’il faudra en faire plus”

Le Premier ministre belge a informé la presse des résultats du sommet européen, jeudi soir à Bruxelles. La compétitivité était le sujet phare du jour, et en la matière, il faudra en faire plus, a estimé Bart De Wever.

Pour améliorer la compétitivité de l’Union européenne, la Commission européenne a émis plusieurs propositions de simplification dans le but de réduire les charges pour les entreprises. L’UE souhaite réduire la bureaucratie de 25% pour toutes les entreprises, et de 35% pour les PME d’ici la fin de la législature en 2029.

S’ils saluent les initiatives présentées, les Vingt-sept demandent davantage de mesures, selon les conclusions publiées à la fin du sommet. “Le sentiment général, c’est qu’il faudra en faire plus”, a confirmé Bart De Wever.

Le Premier ministre a évoqué le “dumping” économique exercé par la Chine et l’impact sur le secteur de l’acier, notamment. La Commission est venue cette semaine avec un plan d’action pour la sidérurgie européenne, mais ici aussi, des actions supplémentaires sont nécessaires, selon M. De Wever.

Union de l’énergie et des capitaux

Les chefs d’État et de gouvernement européens ont également évoqué les coûts élevés de l’énergie et leurs conséquences pour les entreprises gourmandes en énergie. Dans les conclusions, ils appellent les pays et l’UE à intensifier leurs efforts pour bâtir une véritable Union de l’énergie d’ici 2030 grâce à une électrification ambitieuse et des investissements dans les réseaux, le stockage et les interconnexions.

Renforcer la compétitivité européenne passe aussi par une meilleure intégration des marchés de capitaux dans l’UE. L’objectif est de pouvoir transformer l’énorme manne financière que constitue l’épargne en investissements productifs pour l’économie européenne. “Des centaines de milliards d’euros supplémentaires” pourraient ainsi être mobilisés, renforçant aussi l’autonomie stratégique et la sécurité économique de l’UE, selon le texte.