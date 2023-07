Aux USA, l’aimant IRA attire tout sur son passage

Au bout d’un an, l’Inflation Reduction Act (IRA) du président Biden est un succès: des projets pour un total de 229 milliards de dollars ont été annoncés. L’Europe rit jaune.

Il y a juste un an, Joe Biden, le président américain, portait sur les fonts baptismaux l’Inflation Reduction Act (IRA), un projet gigantesque qui doit permettre aux Etats-Unis de répondre au défi du changement climatique et de renforcer leur puissance industrielle via le Build Back Better (construire à nouveau et mieux). Un budget de 369 milliards de dollars dont les trois quarts sous forme de crédits d’impôt ont été dégagés par l’hôte de la Maison Blanche.

Michèle Sioen, la CEO de Sioen Industries, le disait récemment dans ces colonnes: par rapport au projet européen, l’IRA a le mérite de la clarté et de l’efficacité. Les chiffres lui donnent raison. En un an, l’IRA a permis de mettre en place des projets pour un montant total de 229 milliards de dollars.

Comme le soulignent de nombreux experts, en 12 mois, les Etats-Unis sont parvenus à rééquilibrer les investissements industriels, jusqu’ici l’apanage, le plus souvent, des pays asiatiques ou à bas coûts. Les projets de plusieurs milliards de dollars trouvent désormais leur place de l’autre côté de l’Atlantique.

A titre de comparaison, les Etats-Unis ont engrangé 43 projets à plus d’un milliard de dollars en un an pour atteindre ce total de 229 milliards, là où l’Europe n’en a conclu que 23 pour un total de 54 milliards. Comme le soulignait Michèle Sioen, les entreprises étrangères qui investissent dans le cadre de l’IRA louent sa simplicité et son étendue: tant la production que la R&D sont concernées par les crédits d’impôt.

Aux Etats-Unis, les grands terrains abondent et dans certains Etats, dont ceux du Midwest, l’énergie est très bon marché. De nombreux groupes européens (Enel, Linde, Stellantis, etc.) ont ainsi privilégié les Etats-Unis plutôt que l’Europe.