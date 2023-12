Afrique du Sud: des élections décisives en vue

Trente ans après la fin de la domination blanche, la démocratie sud-africaine elle-même est en difficulté.

Le 27 avril 1994, en Afrique du Sud, des millions de per­sonnes ont fait la queue pour élire Nelson Mandela lors des premières élections générales organisées dans le cadre d’une démocratie multiraciale. Quelque 86 % des électeurs admissibles se sont rendus aux urnes. Mais lorsque les Sud-Africains iront voter en 2024, ils n’éprouveront aucun sentiment de jubilation. Le pays en a profondément assez de la corruption, de la criminalité et du chômage. Les analys­tes s’attendent à ce que la participation soit encore plus faible que les 49 % qui ont voté la dernière fois, en 2019. Il est possible que moins d’un quart de la génération née libre après 1994 se donne la peine de voter.



Le nombre et le type de Sud-Africains qui se rendront aux urnes détermineront si le Congrès national africain (CNA) de Mandela obtiendra moins de la moitié des voix lors d’une élection générale, pour la première fois depuis 1994. Selon le système de représentation proportionnelle en vigueur dans le pays, cela signifierait que l’ANC perdrait sa majorité au Parlement et la possibilité d’un gouvernement de coalition.

A bien des égards, la vie dans le pays est meilleure qu’en 1994. Une constitution libérale protège les droits et les libertés. La plupart des Sud-Africains estiment que les tensions raciales se sont quel­que peu apaisées. Il existe un Etat-­providence de base. Les enfants noirs réussissent mieux à l’école. Mais il existe une déception justifiée à l’égard de 30 années de régime ANC. Les avantages de la démocratie ont été moins nombreux que prévu et ont profité aux élites, blanches et noires.

Ras-le-bol

Les taux de chômage, de meur­tres et d’inégalités en Afrique du Sud sont parmi les plus élevés au monde. Corrigé de l’inflation, le PIB par personne est inférieur à celui de 2008. Les coupures d’électricité sont fréquentes. En 1997, il y avait à peu près le même nombre d’agents de sécurité privés que de policiers. Aujourd’hui, il y en a presque quatre fois plus.

Derrière tout cela se cachent la mauvaise gestion et la corruption de l’ANC. Un pourcentage impres­sionnant de 72 % des Sud-­Africains opteraient pour un homme fort si celui-ci créait des emplois et rédui­sait la criminalité. D’autres partis devraient être en mesure de tirer parti de cette situation. L’Alliance démocratique, le prin­cipal parti d’opposition, souhaite former une « coalition de choc » avec les petits partis. Mais ce pacte aura du mal à obtenir près de 50 % des voix. Pour de nombreux Sud-Africains noirs, qui représentent plus de 80 % de la popu­lation, le parti au pouvoir reste le diable qu’ils connaissent. Ceux qui cessent de voter pour lui choisissent souvent de ne plus voter du tout, plutôt que d’opter pour un autre parti.

Par conséquent, si l’ANC parvient à recueillir suffisamment de voix grâce à sa formidable machine de base, elle devrait rester au pouvoir, même si cela nécessite une coa­lition avec des partis plus petits. Le scénario le plus redouté, dans lequel l’ANC perdrait tellement de voix qu’elle devrait s’allier avec les Combattants pour la liberté économique, une émanation de l’ANC dirigée par Julius Malema, une racaille, est considéré comme improbable. Bien qu’il n’ait pas réussi à apporter la « nouvelle aube » qu’il avait promise après Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa restera presque certainement président.