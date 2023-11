Inflation en Belgique : ce qu’il faut retenir des chiffres (infographies)?

L’inflation repart à la hausse mais d’autres indicateurs continuent leur baisse… tout en ralentissant.

Sur le mois de novembre, l’inflation est repartie à la hausse, annonce Statbel. De 0,36% en glissement annuel en octobre, elle est passée 0,76%. C’est plus du double qu’il y a un mois, mais c’est toujours très bas. En septembre, elle était encore de 2,39%. Il y a un an, l’inflation globale de 10,63%.

L’inflation sous-jacente, c’est-à-dire sans l’énergie et les aliments non-transformés, continue sa baisse. Elle s’établit 5,95% en novembre, contre 6,55% en octobre. C’est son taux le plus bas depuis août 2022, mais il est toujours élevé par rapport à la cible de 2%.

Énergie : bientôt la fin de l’effet baissier ?

L’énergie continue sa baisse, en comparaison annuelle. -42% pour l’électricité et -71% pour le gaz, en novembre. La baisse est moins forte qu’en octobre (-50 et -77%) : les prix de l’énergie avaient en effet atteint leur pic en octobre de l’année dernière, la différence annuelle était donc d’office très importante.

Mais à plus court terme , la lecture est différente. Comme nous l’avons déjà souligné, les prix de l’énergie se tassent depuis mai.

, la lecture est différente. Comme nous l’avons déjà souligné, les prix de l’énergie se tassent depuis mai. Par rapport à octobre 2023, les prix ont même augmenté. De près de 11% pour le gaz et d’1,7% pour l’électricité.

Le poids de la baisse des prix l’énergie dans l’inflation globale a diminué. En octobre, ils représentaient encore -5,46 points. En novembre, c’est -4,59%. Comme les prix ne baissent plus, cet effet devrait continuer à s’éroder dans les mois à venir.

Aliments : la désinflation sur les freins

Du côté des aliments, l’inflation continue aussi sa baisse. Mais en novembre, la baisse a été moins forte que lors des mois précédents. L’inflexion de la tendance se voit nettement sur le graphique ci-dessous (ligne rouge). L’inflation alimentaire a atteint 8,22% en novembre, contre 8,98% en octobre. En mars, elle avait atteint un pic de à 17,02%.

Là aussi, le taux est toujours très élevé, même s’il est au plus bas depuis mai 2022.

Le ralentissement de la désinflation ne se fait pas sentir dans toutes les catégories cependant : pain et céréales, produits laitiers, et huiles et graisses chutent plus fortement. Pour la viande, le recul est aussi plus lent.

Les aliments contribuent toujours à hauteur de 1,58 point à l’inflation globale. Là aussi, la baisse ralentit. En octobre, ce chiffre était de 1,7 point et de 2,47 en septembre.

Influences sur l’inflation

« Les principales hausses de prix enregistrées en novembre concernent les boissons alcoolisées, le gaz naturel, les boissons non alcoolisées, les voyages à l’étranger et city trips, les légumes, l’électricité et les fruits. Les carburants, les chambres d’hôtel, l’achat de véhicules, le gasoil de chauffage et les produits laitiers ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice », note Statbel.