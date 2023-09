Ensemble pour un avenir durable !

Grâce au nouveau fonds philanthropique Impact Together hébergé par la Fondation Roi Baudouin, BNP Paribas Fortis et ses clients pourront soutenir le renforcement structurel d’organisations sociales et environnementales qui font la différence en Belgique.

« La philanthropie est au coeur de la stratégie de BNP Paribas Fortis depuis de nombreuses années », souligne Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management de BNP Paribas Fortis. « Nous sommes le partenaire financier du Venture Philanthropy Fund depuis 2015. Ce fonds, géré par la Fondation Roi Baudouin, est alimenté par des rétrocessions de nos commissions de gestion sur un de nos fonds d’investissement responsables. Sept ans plus tard, la banque décide d’être encore plus ambitieuse et de consolider les initiatives philanthropiques liées aux placements responsables avec Impact Together. Ce nouveau fonds philanthropique nous permettra de contribuer davantage à la transition vers une société durable ensemble avec nos clients, collègues et les associations soutenues. »

Soutien structurel et ponctuel

« Depuis 2015, grâce au Venture Philanthropy Fund, ce sont près de 10 millions d’euros qui ont été investis pour renforcer les structures et soutenir la professionnalisation de 150 ASBL et entreprises d’économie sociale en Belgique », détaille Brieuc Van Damme, Administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin. « BNP Paribas Fortis a aussi mobilisé plus de 3 millions d’euros pour soutenir des associations en période de crise comme lors de la pandémie, les inondations de 2021 ou la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, la création d’Impact Together permet de créer un véritable écosystème entre les organisations soutenues, la Fondation, la banque, ses collaborateurs et ses clients ».

Impact Together nous permettra de mieux structurer les initiatives et de contribuer davantage à la transition vers une société durable ensemble avec nos clients, nos collègues et les associations soutenues. Stéphane Vermeire

L’asbl De Lochting est une entreprise (horticole) biologique florissante dans l’économie sociale

Avenir durable

« L’objectif d’Impact Together est de contribuer à un monde plus durable », synthétise Stéphane Vermeire. « Il comprend deux véhicules distincts », poursuit Brieuc Van Damme. « Le premier poursuivra l’oeuvre du Venture Philanthropy Fund en matière de philanthropie. Il soutiendra le renforcement structurel, par le financement de missions de consultance et un accompagnement à long terme, d’organisations sociales et environnementales. Le deuxième vise à soutenir des projets contribuant à un avenir plus durable. Impact Together étant organisé en tant que fonds de philanthropie hébergé par la Fondation Roi Baudouin, les deux véhicules visent à servir l’intérêt général en Belgique et se distinguent par une gouvernance forte. Le choix des organisations et des projets est ainsi effectué par des comités indépendants ».

Brieuc Van Damme et Stéphane Vermeire

Fondation BNP Paribas Fortis

« Avec Impact Together, nous voulons faire la différence avec et pour nos clients qui sont d’ailleurs directement impliqués, notamment au travers de l’élection des projets « coup de coeur » bénéficiant d’un soutien supplémentaire », poursuit Stéphane Vermeire. « Cela complète l’action philanthropique de la Fondation BNP Paribas Fortis qui regroupe les initiatives de la banque et de ses collaborateurs. »

