Vers une nouvelle explosion des prix de l’énergie cet hiver ?

Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) alerte sur les prix de l’énergie qui pourraient à nouveau fortement augmenter cet hiver.

Se dirigerait-on vers un remake du scénario catastrophe de l’automne-hiver dernier ? Les prix du gaz avaient alors grimpé en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec comme conséquences des factures d’énergie faramineuses dans la plupart des pays d’Europe. Fatih Birol, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) met en garde sur le site de la BBC sur une nouvelle envolée des prix de l’énergie cet hiver.

Dans l’hypothèse où l’économie chinoise se renforcerait rapidement et que l’hiver serait rude, les prix du gaz pourraient en effet augmenter, ce qui mettrait la pression sur les consommateurs, explique-t-il dans le média anglais. Il a ajouté que les gouvernements devraient encourager les économies d’énergie et stimuler dans un second temps le recours à des énergies renouvelables.

« Des erreurs stratégiques »

D’après le directeur de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), de nombreux gouvernements européens ont commis des « erreurs stratégiques », notamment en se créant une dépendance excessive à l’égard de la Russie en matière d’énergie. Il décrit cette politique étrangère comme « aveuglée » par des décisions commerciales à court terme.

Enfin, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie n’exclut pas des “coupures d’électricité”.

En Belgique, le tarif social mis en oeuvre dans la foulée de l’éclatement du conflit en Ukraine pour soulager les plus vulnérables à la hausse des tarifs a pris fin en juin.