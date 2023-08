Un nouveau protocole d’accord entre Elia et les fédérations agricoles

Le gestionnaire du réseau belge de transport d’électricité Elia et les représentants des huit fédérations du secteur agricole en Belgique ont signé en juillet dernier un protocole d’accord relatif à l’organisation de travaux sur des terres agricoles et à l’indemnisation prévue pour les exploitants, a indiqué mardi Elia par voie de communiqué.

Sur le territoire belge, un certain nombre d’infrastructures de transport d’électricité se situe sur ou à proximité de zones et d’exploitations agricoles. En raison des chantiers nécessaires pour l’entretien ou l’installation de ces lignes et postes de haute tension, Elia a signé en 2012 un protocole d’accord avec les fédérations agricoles belges pour encadrer au mieux ces travaux. Les diverses parties se sont remises autour de la table en juillet dernier pour mettre à jour ce protocole.

Celui-ci permet d’établir des dispositions claires quant aux travaux d’infrastructure sur des terrains agricoles et de mettre en place un cadre juridique uniforme pour tous les acteurs impliqués. Cette convention aborde ainsi l’organisation des travaux, les indemnités prévues suite à la présence de l’infrastructure ou en cas d’éventuels dégâts lors des travaux.

En septembre, Elia publiera en outre une page d’information spécifique destinée aux exploitants agricoles. Une adresse e-mail (agriculteurs@elia.be) et un numéro de téléphone gratuit (0800/18.002) seront par ailleurs dédiés spécifiquement au monde agricole, en plus de l’organisation de sessions d’information pour présenter le protocole aux exploitants.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, précise encore Elia.