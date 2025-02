Un fournisseur d’énergie belge offrira de l’électricité gratuite le dimanche

« Réduisez votre facture d’énergie le dimanche après-midi », c’est la promesse du petit fournisseur belge Energie.be. De l’électricité gratuite entre 12h et 16h? Une aubaine pour les consommateurs! Mais quel est le véritable enjeu derrière cette offre surprenante?

Avec sa nouvelle campagne Energieke Zondag, le fournisseur belge Energie.be proposera de l’électricité gratuite à ses clients tous les dimanches après-midi, de mars à septembre. Les consommateurs devront toutefois toujours s’acquitter des frais de réseau, des taxes et des certificats. Au total, ils réaliseront une économie de 41% sur le prix de l’énergie consommée. Mais pourquoi une telle offre?

Rééquilibrer le réseau électrique

Cette initiative vise avant tout à stabiliser le réseau, tout en fidélisant sa clientèle. « Surtout lors des journées ensoleillées de printemps et d’été, le week-end ou pendant les vacances, il y a un risque d’excédent d’électricité verte », explique Tom Van Den Bosch, cofondateur et co-CEO. « À ces moments-là, les entreprises consomment moins et il y a moins de personnes à la maison, ce qui fait que presque personne ne profite de cette électricité verte et bon marché. »

Or, un surplus important d’électricité n’est pas bon pour le réseau électrique, qui risque la surcharge. « Il va sans dire qu’une pénurie d’énergie est une mauvaise nouvelle, mais un excédent important l’est tout autant. Cela provoque un déséquilibre sur le réseau, qui peut dans des cas extrêmes conduire à des pannes de courant ».

Il est donc essentiel de trouver des solutions pour rétablir cet équilibre. Aujourd’hui, par exemple, de grandes installations solaires sont temporairement mises hors service ou des éoliennes sont arrêtées pour éviter la surproduction. « Résultat: une grande quantité d’électricité verte et propre est gaspillée », souligne encore Tom Van Den Bosch. Une situation loin d’être idéale.

Encourager une consommation plus flexible

D’où l’initiative d’Energie.be: encourager la consommation le dimanche, entre 12h et 16h, avec de l’électricité gratuite. Au moment où la production d’énergie solaire atteint son pic, au printemps et en été. Cette approche, qui vise à optimiser l’utilisation de l’énergie renouvelable tout en évitant le gaspillage, pourrait-elle inspirer d’autres fournisseurs d’énergie? Si le modèle s’avère efficace, il pourrait bien ouvrir la voie à de nouvelles initiatives pour un réseau électrique plus stable et durable.