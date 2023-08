Trop lent à installer des panneaux solaires, le gouvernement ?

Les citoyens et entreprises ont installé deux fois plus de panneaux solaires qu’en 2021: pas moins de 100.000 installations se sont ajoutées au parc existant. Mais sur les 887 bâtiments et toits que gère la Régie des bâtiments, seuls trois édifices ont bénéficié de telles installations, rapportent lundi Het Nieuwsblad et De Standaard.

En tout, seuls 37 toits gérés par le gouvernement fédéral sont dotés de panneaux solaires, soit à peine 4%. De gros projets sont toutefois prévus, comme l’installation de modules photovoltaïques sur les toits du parlement fédéral, du Palais royal de Laeken, du Cinquantenaire, de musées ou de certaines prisons. Quand bien même cela ne va porter la proportion des bâtiments de la Régie alimentés en énergie solaire qu’à 8%.

Selon la députée écologiste flamande Kim Buyst, le processus est bien trop lent et le Secrétaire d’État en charge, Mathieu Michel (MR), doit faire preuve de plus d’ambition. « Si le gouvernement bénéficie de davantage d’énergies renouvelables, alors la facture pour la société baisse et des millions peuvent être épargnés », souligne-t-elle.

« Réduction de la superficie de bureaux »

Mathieu Michel reste laconique face à la critique. « Se soucier du climat va au-delà de juste installer des panneaux solaires », répond-il. Le libéral pointe qu’il a déjà réduit la superficie dédiée aux bureaux d’un million de mètres carrés. « Et cela génère une économie de 30.000 tonnes de CO2. Nous visons donc une stratégie totale », argumente-t-il.