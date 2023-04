Une usine d’hydrogène vert pour le port de Gand

Le port de Gand prévoit de construire une usine de production d’hydrogène vert dans le Zonneberg à Zelzate, situé au centre d’un des plus grands parcs solaires du Benelux, équipé de 55 000 panneaux solaires.

Concrètement, une unité d’électrolyse de 2,5 mégawatts sera installée sur le site pour produire de l’hydrogène vert, comprenant une capacité de stockage et une station de compression et de remplissage. La capacité de production pourra être étendue à 5 mégawatts.

Le nombre de ménages que l’on peut alimenter avec une puissance de 2,5 mégawatts dépend de la consommation d’électricité moyenne de chaque ménage. Cette consommation est d’environ 4 500 kWh par an, soit une moyenne de 520 watts. En supposant que chaque ménage ait une consommation constante de 520 watts, 2,5 mégawatts pourraient alimenter environ 4 808 ménages en même temps. Cependant, il est important de noter que la consommation électrique peut varier en fonction de nombreux facteurs, notamment le climat, le type d’habitation, les équipements électriques, etc. Par conséquent, ce nombre peut varier en fonction de ces facteurs.

La construction de cette usine constitue « une étape importante pour la zone portuaire de Gand, qui poursuit sa conversion d’ancienne friche industrielle en un centre d’énergie verte », ont déclaré les trois partenaires par voie de communiqué. Le projet bénéficie d’un soutien de 4,33 millions d’euros de la part du gouvernement flamand, dans le cadre du déploiement de sa « vision flamande de l’hydrogène ».

La licence a également été obtenue et Terranova a entamé les travaux préparatoires sur le site. La production de la première molécule d’hydrogène est prévue pour début 2025.

L’hydrogène vert VS hydrogène gris L’hydrogène vert est une forme d’hydrogène produite à partir de sources d’énergie renouvelable, telles que l’énergie solaire ou éolienne. Contrairement à l’hydrogène gris, qui est produit à partir de combustibles fossiles comme le gaz naturel, la production d’hydrogène vert ne génère pas de gaz à effet de serre, ce qui en fait une source d’énergie propre.

Il y a près d’un an, North Sea Port, qui regroupe les bases portuaires de Gand et, aux Pays-Bas, Terneuzen et Flessingue, a annoncé vouloir se positionner comme un hub de l’hydrogène à l’échelle européenne. Une stratégie visant à construire plusieurs usines de production d’hydrogène vert d’ici à 2025 a ainsi été élaborée. L’hydrogène vert est produit sans émissions de CO2. Actuellement, l’hydrogène est encore essentiellement « gris » car sa fabrication, générée à partir de gaz naturel, génère des émissions de CO2.