Le potentiel d’énergie renouvelable de la mer du Nord dans le viseur de Fluxys

Dans une déclaration commune avec les autres grands gestionnaires de réseau de transport (GRT) partenaires à l’étranger, Fluxys s’engage à développer harmonieusement tout le potentiel d’énergie renouvelable de la mer du Nord, annonce-t-il mercredi.

Cette déclaration a été transmise au Premier ministre, Alexander De Croo, ainsi qu’aux ministres de l’Énergie et de la Mer du Nord, Tinne Van der Straeten et Vincent Van Quickenborne.

Un sommet historique de la mer du Nord à Ostende doit se tenir le 24 avril. Dans ce cadre, les GRT signataires (Energinet, Gascade, Gas Networks Ireland, Gassco, Gasunie, GRTGaz, National Gas Transmission et OGE) demandent instamment à toutes les parties prenantes de coopérer « afin qu’aucune occasion ne soit manquée ».

Une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable

« La mer du Nord a le potentiel de fournir à l’Europe une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable », avance Fluxys. « Le déploiement des énergies renouvelables en mer du Nord, y compris l’électricité et l’hydrogène verts issus de l’éolien offshore, ainsi que le captage et la séquestration du carbone, seront essentiels pour atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050, comme le prévoient la loi européenne sur le climat et la stratégie ‘Net Zero’ du Royaume-Uni », poursuit-il.

Développer le potentiel d’énergie renouvelable de la mer du Nord

Dans leur déclaration, les GRT s’engagent à développer le potentiel d’énergie renouvelable de la mer du Nord et à le réguler. En contrepartie, les gestionnaires d’infrastructures demandent, notamment, aux décideurs politiques d’accélérer les processus d’autorisation et de la planification de l’espace maritime et d’établir un cadre juridique et réglementaire pour le déploiement optimal de l’infrastructure de transport de l’hydrogène et du CO2.

« Un système équilibré d’électricité verte et d’hydrogène vert provenant des éoliennes de la mer du Nord est la voie à suivre pour réduire les coûts globaux du système tout en renforçant sa robustesse », a commenté Pascal De Buck, CEO de Fluxys . Unissons nos forces pour faire en sorte qu’aucun souffle de vent ne soit gaspillé en mer du Nord ».