Que coûte vraiment la consommation des guirlandes de Noël ? (calculateur)

Que coûte la consommation en électricité des guirlandes de Noël? Un outil développé par CallMePower permet de faire une petite estimation.

Avec la hausse des prix de l’énergie de l’hiver passé, de nombreux ménages craignent d’allumer leurs guirlandes de Noël trop longtemps. Les prix de l’électricité sont, entretemps, revenus à des niveaux normaux. Le comparateur d’énergie CallMePower a créé un outil permettant de calculer très facilement et de manière personnalisée les coûts liés à la consommation des guirlandes lumineuses.

La plupart des familles installent leurs décorations de Noël aux alentours de la Saint-Nicolas. Mais depuis quelques années, les décorations sont visibles de plus en plus tôt. En général, les ampoules de Noël restent allumées environ cinq heures par jour. En encodant dans le calculateur la puissance totale de l’installation lumineuse, le nombre d’heures et de jours d’utilisation, il est facile de se faire une idée précise du coût d’utilisation des guirlandes qui décorent un sapin.

1 euro les guirlandes LED

Au final, les estimations données sont rassurantes. Pour une utilisation moyenne, CallMePower estime le coût des guirlandes de Noël à environ 1 euro pour les guirlandes LED, et 20 euros pour les guirlandes à incandescence. Les prix de l’énergie ont en effet considérablement baissé au cours des derniers mois et les guirlandes LED permettent de réaliser des économies importantes. Même en allumant des guirlandes LED 8h par jour pendant un mois entier, la dépense sera de seulement 1 euro en frais d’électricité. Pour économiser davantage, il est également possible de trouver des illuminations ou des multiprises munies d’un minuteur, conseille CallMePower.