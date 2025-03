Les États-Unis souhaitent prendre en charge la gestion de la centrale nucléaire de Zaporizja, la plus grande d’Europe, actuellement sous contrôle russe. Donald Trump a proposé cette idée lors de discussions avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. En jeu : la sécurité de l’infrastructure et le renforcement l’intégration énergétique de l’Ukraine avec l’Europe. Mais Moscou est peu enclin à céder un tel atout stratégique.

Lors de ses discussions avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, Donald Trump a obtenu un engagement important : l’Ukraine et la Russie ne cibleront pas leurs infrastructures énergétiques respectives pendant trente jours. Trump a aussi évoqué la possibilité que les États-Unis prennent en charge la gestion des centrales nucléaires ukrainiennes, en particulier celle de Zaporizja, la plus grande d’Europe. Selon les conseillers américains, cela garantirait à la fois la protection de l’infrastructure et le maintien des capacités nucléaires du pays. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, et Marco Rubio, secrétaire d’État, ont souligné que la technologie et l’expertise américaines seraient un atout pour la gestion sécurisée de ces installations.

Un enjeu stratégique majeur

Pourtant, le président ukrainien Zelensky a précisé que seule la centrale de Zaporizja avait été mentionnée, sans que la question de propriété ne soit abordée. La centrale, située sur la rive sud du Dniepr, fournissait plus d’un cinquième de l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine en 2021, mais elle est tombée sous contrôle russe peu après l’invasion. Depuis, elle est en “arrêt à froid”, avec ses six réacteurs inactifs, bien que nécessitant encore un refroidissement. La centrale dépend désormais de deux lignes électriques ukrainiennes, souvent interrompues suite à des attaques russes, rappelle De Morgen.

Les ambitions américaines sont également motivées par les intérêts de Westinghouse Electric Company, une entreprise américaine spécialisée dans l’industrie de l’énergie nucléaire, rapporte De Morgen. La société fournit la technologie et le combustible de la centrale. Elle est liée par un contrat de 10 milliards de dollars pour deux nouveaux réacteurs à Khmelnytsky. Reprendre le contrôle de Zaporizja permettrait non seulement de sécuriser la production d’énergie pour l’Ukraine, mais aussi de renforcer l’intégration énergétique avec l’Europe.

Irréaliste

Cependant, la perspective de voir Moscou abandonner Zaporizja sans contre parties stratégiques semble irréaliste, la Russie tient fermement à cette région. Bien que certains experts estiment que la présence de civils américains sur le site réduirait les risques d’attaques russes, d’autres soulignent l’impossibilité technique de relancer la centrale sans accès à l’eau et aux compétences nécessaires.