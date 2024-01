Les centrales nucléaires ont fonctionné près de 90% du temps l’année dernière

Les cinq réacteurs nucléaires encore en activité en Belgique ont tourné en moyenne pendant 88,8% du temps l’année dernière, selon les chiffres publiés jeudi par Engie, qui exploite les différentes centrales nucléaires du pays.

Tihange 1, qui devrait normalement cesser sa production pour ses cinquante ans en 2025, est le réacteur le plus performant de l’année 2023 avec 97,4% de disponibilité. Il devance Doel 2 (91,2%), Doel 1 (89,9%), Doel 4 (84,4%) et Tihange 3 (83,2%). Tihange 2 a été définitivement mis à l’arrêt en février 2023 et a fonctionné 96,2% du temps au cours du premier mois de l’année dernière.

Après la fermeture des réacteurs de Tihange 2 et de Doel 3, la production des centrales nucléaires en Belgique est passée de 41,8 à 31,4 térawattheures. L’énergie nucléaire représente toujours la plus grande part du mix électrique (41,3% contre 47,3% en 2022).