La prolongation des Doel 4 et Tihange 3 a coûté 16,5 millions en consultance

Les frais de consultance dans le dossier de la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 s’élèvent à 16,5 millions d’euros, a indiqué mardi le nouveau ministre fédéral de l’Energie, Mathieu Bihet, en commission de la Chambre, en réponse à diverses questions.

L’un des grands chantiers du gouvernement précédent a été la prolongation de dix ans de ces deux réacteurs, censés s’arrêter en 2025, pour garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité. Il a donné lieu à des longues et complexes négociations entre l’exploitant, Engie, et le gouvernement, en particulier les ex-Premier ministre et ministre de l’Energie, Alexander De Croo et Tinne Van der Straeten.



Des consultants ont assisté le gouvernement précédent dans ces travaux, soit la banque d’affaires Lazard, les bureaux d’avocats Eubelius et Clifford Chance, le bureau d’analyse économique Compass Lexecon, le spécialiste du marché de l’électricité Eiya consult ainsi que la société de conseil en organisation Korn Ferry pour ce qui concerne les recrutements dans les nouvelles sociétés Hedera et Be-nuc. Au total, sur trois ans, la facture s’élève à 16,5 millions d’euros, a expliqué le ministre en réponse à Luc Frank (Les Engagés).



Le nouveau gouvernement a l’intention d’aller plus loin dans la prolongation de l’activité nucléaire en Belgique et même de développer de nouvelles capacités. Un rapport de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) sur les exigences en matière de sûreté est attendu le 31 mars. Un budget d’un million d’euros par mois est prévu d’ici cette date.