La majorité reporte la discussion sur les centrales nucléaires

La majorité a finalement reporté au mois prochain la discussion des propositions de loi sur la construction de nouvelles centrales nucléaires, au terme d’une discussion tumultueuse en commission Energie de la Chambre.

Le gouvernement fédéral est en cours de négociation avec Engie sur la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. Dans la majorité, le CD&V et les libéraux essaient d’aller plus loin et de prolonger d’autres réacteurs. Ils veulent également une modification de la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire pour y inclure le développement des SMR, réacteurs modulaires de nouvelle génération.

Une position qui est également défendue dans l’opposition par la N-VA et le Vlaams Belang, alors qu’au gouvernement, la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, veut inclure ces SMR dans une loi sur la mise en place d’un système énergétique neutre en carbone d’ici 2050. Des discussions intercabinets devaient se tenir mardi sur ce sujet.

Un report non sans mal

Les propositions de loi étaient à nouveau inscrites à l’ordre du jour de la commission mais, à l’initiative du président Christian Leysen (Open Vld), leur examen a à nouveau été reporté. « Cela me paraît indiqué dans le cadre des discussions intercabinets de ce matin », a-t-il expliqué.

Le report n’a toutefois pas été obtenu sans mal. En compagnie de Bert Wollants (N-VA, opposition), Marie-Christine Marghem (MR) a demandé que la commission requière au moins d’avis du Conseil d’Etat sur ces textes de manière à gagner du temps. Après une suspension, la requête a été acceptée et l’examen des propositions de loi a été reporté au mois prochain.

La députée attend du gouvernement que son projet de loi soit prêt dans un mois. « Sinon, il y aura un grand problème. Ma patience a des limites », a-t-elle averti. « Pendant que d’autres discutent, la ministre (Van der Straeten) travaille à des solutions concrètes pour ce pays et son avenir énergétique », a répliqué le député Samuel Cogolati (Ecolo-Groen).