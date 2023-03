A Mol, en route vers l’économie circulaire nucléaire

Un “coup de pelle historique” ayant enfin été donné, le centre de recherche nucléaire de Mol sera le premier en Europe à recycler l’uranium issu d’applications médicales.

Associés depuis de nombreuses années, le Centre d’étude de l’énergie nucléaire (CEN) de Mol et l’Institut des radioéléments (IRE) basé à Fleurus constituent un duo aussi performant que discret à l’origine d’un quart de la production mondiale d’isotopes médicaux.

Des millions de patients atteints de cancers ou d’affections cardiaques ont ainsi pu bénéficier du fruit de cette collaboration. L’IRE est, par exemple, leader mondial de la production de molybdène 99, l’isotope le plus utilisé en médecine nucléaire pour de nombreux examens du cœur, des os, des poumons, de la thyroïde, du cerveau, des reins, etc.

Mais que faire de ces produits une fois usagés? Aujourd’hui encore stockés, ils recevront demain une nouvelle vie et pourront être utilisés, soit en tant qu’uranium faiblement enrichi comme combustible pour réacteur de recherche, soit comme substrat pour la production de nouveaux isotopes. L’économie circulaire dans le nucléaire, en quelque sorte: telle est la philosophie du projet RECUMO (Recovery of valuable uranium from Mo-99 production) qui devrait être opérationnel dès 2026.

Le projet est d’autant plus bienvenu qu’à Fleurus, le volume des déchets stockés approche la limite du seuil acceptable et qu’une fois cette limite atteinte, la production ne peut plus être plus être garantie. Un an plus tard devrait entrer en service, toujours à Mol, Myrrha le premier réacteur de recherche au monde piloté par un accélérateur de particules dont le fonctionnement pourra être mis en route ou arrêté par un simple interrupteur alors que les réacteurs traditionnels fonctionnent selon le principe de la réaction en chaîne, difficile à arrêter. Indubitablement plus sûre, cette nouvelle technologie devrait permettre de réduire le volume des déchets finaux d’un facteur 100.