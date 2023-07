Nucléaire: la feuille de route de la recherche sur les réacteurs modulaires est approuvée

Le conseil des ministres a approuvé jeudi la feuille de route du programme de recherche sur les petits réacteurs modulaires (Small Modular Reactor -SMR) qui sera mené par le Centre d’études de l’Energie Nucléaire (SCK-CEN) de Mol.

Comme prévu, un montant de 100 millions d’euros y sera alloué durant la période 2023-2028.

La décision s’inscrit dans le cadre tracé par le gouvernement en matière nucléaire: prolongation de deux réacteurs, préparation du démantèlement en se dotant d’un four pour refondre les aciers peu irradiés des centrales et entamer des recherches sur les petits réacteurs, comprenant la construction d’un démonstrateur en Belgique.

« La Belgique est un des seuls pays au monde à se positionner sur ces trois leviers. Cela démontre l’approche équilibrée et stratégique du gouvernement sur le nucléaire », a souligné le secrétaire d’Etat à la Relance et à la Recherche scientifique, Thomas Dermine.

Horizon 2040

La feuille de route établie par le SCK-CEN prévoit la mise au point d’un démonstrateur à l’horizon 2040 afin de tester la faisabilité technologique en conditions opérationnelles. Au cours de la première phase, de 2023 à 2028, les travaux porteront principalement sur la recherche et le développement de la technologie-même, la conception du réacteur et la préparation de la procédure d’autorisation. Les travaux de construction du démonstrateur commenceraient à partir de 2035.

La feuille de route prévoit également la création d’un consortium avec des partenaires industriels qui contribueront à hauteur d’environ 75 millions d’euros au cours des cinq prochaines années par l’engagement de leurs propres chercheurs et ressources. Le SCK CEN est actuellement en pourparlers avec plusieurs partenaires potentiels.