Les prix des contrats fixes d’énergie poursuivent leur tendance à la baisse

Le prix des contrats fixes d’énergie pour une période d’un an a poursuivi sa tendance à la baisse en décembre, souligne mardi la Creg. Une évolution d’autant plus remarquable à l’approche de l’hiver, dans la foulée des premières semaines de grand froid.

Les contrats fixes sont en baisse chez l’ensemble des fournisseurs, tant pour le gaz que l’électricité. Chez l’opérateur le moins cher, la différence avec un contrat variable n’atteint plus que 280 euros par an (80 euros pour l’électricité et 200 pour le gaz). En novembre, la ‘prime de risque’ que le fournisseur facture pour la garantie d’un prix fixe sur un an atteignait encore 450 euros

Pour les consommateurs à la recherche de certitudes, la période semble donc propice à opter pour un contrat fixe. Le régulateur recommande néanmoins la vigilance, certains fournisseurs réclamant une forte indemnité (qui peut aller jusqu’à 150 euros) qui serait perdue en cas de changement de contrat.

En outre, les tarifs variables sont restés bas en décembre. La tendance à la hausse généralement constatée en cette période n’apparaît pas cette année. « Les marchés de gros tablent pour les prochains mois sur un approvisionnement en gaz important et des prix de l’électricité stables en Europe », assure la Creg.