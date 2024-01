Les factures énergétiques continuent  de baisser

Voilà déjà plus d’un an que les prix de l’énergie, sur les marchés de gros, sont en baisse. Les factures de l’énergie des ménages suivent le même parcours, mais cette réalité est souvent plus rarement commentée et se remarque d’ailleurs moins (il faut attendre d’avoir reçu son décompte pour le constater).

Par rapport à décembre 2022, la facture annuelle moyenne de gaz a par exemple baissé de 1.600 euros en décembre 2023 (à 1.587 euros, soit la moitié) et de plus de 800 euros pour l’électricité (à 1.234 euros).

Elle est cependant en légère hausse (300 euros pour le gaz et 60 pour l’électricité) sur le second semestre.