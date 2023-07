Le fédéral approuve le développement d’une connexion hydrogène avec l’Allemagne

Le gouvernement fédéral met un coup d’accélérateur sur l’hydrogène.

Le conseil des ministres a marqué son accord vendredi sur l’octroi d’un subside de 250 millions d’euros pour le développement d’une connexion hydrogène avec l’Allemagne et le développement du réseau de transport d’hydrogène dans et entre les clusters industriels de Gand, Anvers, Mons, Charleroi et Liège, annonce la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten dans un communiqué.

En avril 2022, le conseil des ministres avait débloqué une enveloppe de 300 millions d’euros pour soutenir le développement d’infrastructures de transport d’hydrogène et de CO2. Le gouvernement a validé vendredi l’emploi de 250 millions d’euros issus de cette enveloppe pour la construction des infrastructures avec l’Allemagne et les clusters industriels belges. L’allocation des 50 millions d’euros restant fera l’objet d’une décision ultérieure.