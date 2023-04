La sortie imminente du nucléaire pourrait entraîner une hausse des prix en Allemagne

La fin imminente de la production d’énergie nucléaire en Allemagne pourrait entraîner une pénurie d’énergie et une hausse des prix, a averti le président de la Chambre allemande de commerce et d’industrie (DIHK).

L’Allemagne a maintenu le cap de sa sortie du nucléaire malgré la crise énergétique: le pays débranche samedi ses trois derniers réacteurs et fait le pari de réussir sa transition verte sans l’énergie atomique.

Même si les prix du gaz naturel ont chuté ces derniers mois – après avoir grimpé en flèche à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie -, l’Allemagne n’est « pas encore tirée d’affaire », a mis en garde Peter Adrian, président de la DIHK, dans l’édition de mardi du journal Rheinische Post.

Prolonger trois centrales

« Malgré la baisse des prix du gaz, les coûts de l’énergie restent élevés pour la plupart des entreprises en Allemagne », a-t-il déclaré. « Nous devons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour élargir l’offre d’énergie et ne pas la restreindre davantage.

« C’est le seul moyen d’éviter, ou du moins d’atténuer, les goulets d’étranglement de l’approvisionnement et une nouvelle augmentation massive des prix de l’énergie dans les mois à venir », estime le responsable.

Les trois centrales nucléaires restantes devraient continuer à « fonctionner jusqu’à la fin de la crise » et ne pas être fermées comme prévu samedi, plaide Peter Adrian.

Les centrales nucléaires allemandes devaient toutes être arrêtées d’ici à la fin de l’année 2022, conformément à la politique adoptée par l’ancienne chancelière Angela Merkel à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011.