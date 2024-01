La production d’énergies renouvelables atteint un record au Portugal

La production d’énergies renouvelables au Portugal a atteint en 2023 un nouveau record historique, et fourni 61% de l’électricité consommée dans le pays ibérique, a indiqué mardi le gestionnaire des réseaux énergétiques nationaux (REN).

Pour un total de 31,2 térawatt-heures (TWh) en énergies renouvelables, l’éolien a produit 25% de l’électricité consommée au Portugal l’an dernier, devant l’hydroélectrique (23%), l’énergie photovoltaïque (7%) et la biomasse (6%), a précisé REN dans un communiqué.

C’est la production d’énergie d’origine hydroélectrique qui a connu la plus forte hausse (+70%), après une année 2022 marquée par la sécheresse, suivie de la production photovoltaïque (+43%), qui a bénéficié d’une augmentation progressive de la capacité installée.

Alors que la consommation totale d’électricité a atteint son plus haut niveau depuis 2018, la production d’énergies non renouvelables n’a représenté que 19% de cette consommation, car le Portugal a importé 20% de ses besoins en électricité en 2023.

La consommation de gaz naturel, importé par la mer essentiellement du Nigeria (42%) et des Etats-unis (40%), a en revanche chuté de 21% sur un an, tombant à son plus bas niveau depuis 2014.