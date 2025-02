Île Princesse Elisabeth: Elia défend ses choix

La CREG accuse Elia d’avoir pris des décisions unilatérales entraînant une explosion des coûts de l’île énergétique Princesse Elisabeth. Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité rejette ces critiques et défend ses choix technologiques.

Le CEO d’Elia Transmission, Frédéric Dunon, s’est expliqué devant la commission de l’Energie de la Chambre sur l’explosion des coûts de ce projet, passé d’une estimation de 2,12 milliards d’euros en 2021 à un projet de budget de 3,6 milliards d’euros en 2023 et un coût qui oscillerait aujourd’hui entre 7 et 8 milliards d’euros.

Une partie limitée de l’augmentation du coût est liée à un changement dans la conception du projet, notamment dans la station de conversion. Aussi bien le gouvernement que le régulateur étaient au courant, selon Elia. “Il n’y a pas eu de choix unilatéraux d’Elia en termes de technologie”, a affirmé M. Dunon, alors que la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) pointe dans un rapport des choix unilatéraux menant à une augmentation d’1,6 milliard d’euros.

Des causes externes “imprévisibles”

La plus grande partie de l’augmentation est due à des causes externes imprévisibles, assure Elia: l’inflation et des effets de marché. En raison de la forte demande d’infrastructures de courant continu, le marché est en état de surchauffe. Le gestionnaire du réseau à haute tension soupçonne donc les fournisseurs d’avoir doublé leurs marges.



Elia se dit droit dans ses bottes. De telles augmentations de coûts ont été observées chez les collègues européens du gestionnaire belge, a affirmé M. Dunon.

Début février, Elia a suspendu la procédure en ce qui concerne la partie la plus onéreuse du projet, soit l’infrastructure de courant continu. Une partie de l’île, qui concerne l’île elle-même et le courant alternatif, fait quant à elle l’objet d’un contrat. “La discussion sur le doublement du prix n’est de ce fait plus pertinente”, selon M. Dunon.

Il revient maintenant au nouveau gouvernement de décider de la suite du projet d’ici la fin mars. “Tout est discutable”, a assuré M. Dunon. “Elia n’a pas de scénario de préférence”