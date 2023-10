71 % des Belges âgés de 18 à 65 ans anticipent une hausse des prix de l’énergie cet hiver en raison de la crise énergétique et de l’inflation. Ces derniers modifient leurs habitudes en conséquence.

Les Belges prennent conscience de l’impact de leur consommation énergétique sur leur budget et sont prêts à prendre des mesures pour minimiser ces coûts, selon une enquête réalisée à la demande de Beobank. La crise énergétique et l’inflation entraînent des répercussions durables sur les habitudes de consommation des Belges selon cette étude.

L’hiver précédent, 67 % avaient déjà réduit leur consommation d’énergie, et 62 % prévoient de continuer à le faire cet hiver. En outre, 59 % des répondants ont constaté une augmentation de leurs factures énergétiques (autant pour le chauffage que l’électricité) l’hiver dernier.

Pour cet hiver, 21 % s’attendent à une nouvelle hausse, 50 % pensent que les prix augmenteront probablement, 11 % estiment que les prix ne grimperont probablement pas, et seulement 1 % ne s’attendent à aucune hausse.

Moins de sorties et d’achat de vêtements

Face à cette perspective, 48 % des Belges prévoient de réduire la température de leur domicile, 26 % éteindront complètement leurs appareils électriques, et 25 % chercheront à utiliser plus efficacement les heures creuses de consommation.

Par ailleurs, 83 % des répondants ont déjà réduit leurs dépenses en réaction à la crise énergétique et à l’inflation. Leurs principales réductions concernaient les sorties au restaurant et les plats à emporter (64 %), les vêtements (60 %), les vacances (55 %) et les courses alimentaires (54 %).