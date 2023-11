Pétrole: la réunion de l’Opep+ reportée au 30 novembre, chute des cours

La réunion ministérielle des pays de l’alliance Opep+, initialement prévue dimanche à Vienne, a été reprogrammée au 30 novembre, a annoncé l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans un communiqué mercredi, un report qui a provoqué une chute des cours.

Les treize membres de l’Opep, menés par l’Arabie saoudite, et leurs dix partenaires conduits par la Russie doivent décider de leur prochain objectif de production face à des prix du brut en berne.

L’annonce de l’Opep+, qui n’a été accompagnée d’aucune explication, a précipité les cours du pétrole dans le rouge, le Brent, référence européenne du pétrole, et le WTI, son équivalent européen, perdant plus de 4% vers 14H00 GMT.

Cette réunion est en effet très attendue par les marchés alors que les prix ont dévissé depuis fin septembre, le Brent évoluant désormais sous la barre des 80 dollars, sur fond d’inquiétudes pour la demande mondiale.

En Chine, premier importateur de brut au monde, la reprise post-Covid-19 s’avère beaucoup plus poussive que prévu, et des signaux mitigés viennent de l’Europe, voire des Etats-Unis.

La stratégie actuelle de l’Opep+, dont neuf membres, en particulier Ryad, ont réduit ces derniers mois leur production pour doper les cours, a échoué à faire remonter durablement les prix.Des analystes font état de possibles divergences entre les deux poids lourds, Ryad et Moscou.