Le pétrole poursuit son déclin

Les cours du pétrole reculaient à nouveau mercredi à cause des craintes de récession mondiale et sur le secteur bancaire américain, le WTI glissant brièvement sous la barre des 70 dollars pour la première fois depuis les coupes de l’Opep+.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, abandonnait 2,27%, à 70,03 dollars, peu après avoir glissé sous la barre des 70 dollars, une première depuis fin mars. Son équivalent européen, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, perdait 2,08%, à 73,75 dollars. Depuis la clôture de vendredi, le Brent a perdu environ 7,5% et le WTI a dévissé de plus de 9%. « Les inquiétudes concernant le secteur bancaire américain ont refait surface à la suite de la deuxième plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise de 2008 », explique Stephen Brennock, analyste de PVM Energy. Les autorités et acteurs du secteur bancaire espéraient que le rachat de First Republic par JPMorgan lundi sonnerait, au moins temporairement, la fin des remous dans le monde de la finance mais les banques régionales restaient sous pression à Wall Street.

Crainte de contagion

« Les actions des banques régionales ont été mises à mal en raison des craintes de contagion », ajoute l’analyste. « Dans le même temps, une nouvelle hausse des taux d’intérêt se profile à l’horizon », rappelle M. Brennock. Le marché s’attend en effet à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) procède à une hausse d’un quart de point de pourcentage mercredi à l’issue de sa réunion de politique monétaire, pour contrer l’inflation.

Une politique monétaire plus stricte pourrait peser sur la première économie mondiale en renchérissant le coût du crédit pour les ménages et pour les entreprises. De quoi accentuer les risques de récession, et donc de baisse de la demande de pétrole. « S’il existe un actif mondial dont on peut dire qu’il est particulièrement sensible aux craintes de récession, c’est bien le pétrole », affirme Jameel Ahmad, analyste chez CompareBroker.io. Des signaux négatifs sur la croissance économique de la Chine ajoutent aux appréhensions générales sur la conjoncture mondiale, soulignent les analystes d’Energi Danmark.

Un PMI contracté

L’indice d’activité des directeurs d’achat (PMI) en Chine, reflet de la santé du monde industriel, s’est en effet contracté en avril, selon des données officielles publiées dimanche. Les deux références mondiales du brut ont ainsi largement perdu leurs gains liés aux réductions volontaires de production de certains membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+). Ces coupes, annoncées début avril, et effectives dès mai jusqu’à la fin de l’année 2023, avaient été interprétées par de nombreux analystes comme une volonté de l’alliance de défendre un baril de Brent au-dessus des 80 dollars.