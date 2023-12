Vous vous chauffez au gaz? Vous savez dès lors que la période hivernale va faire bondir votre facture d’énergie. Vous voulez savoir à quel point cette affirmation est vraie afin de pouvoir réaliser des économies? Anticipez en calculant votre consommation réelle de gaz.

Comprendre tous les aspects de sa consommation de gaz pour mieux contrôler son budget est essentiel. Mais de nombreux consommateurs ne s’y intéressent pas vraiment, ou en tous cas très peu. Le seul réflexe aujourd’hui ancré dans les habitudes des Belges est le relevé de compteur. Du reste, la plupart préfèrent se fier aux calculs effectués par leur fournisseur, quitte à payer un supplément si leur consommation s’est avérée plus élevée que prévu. Comment maîtriser efficacement ses dépenses d’énergie si on n’y comprend rien?

Quelle méthode pour estimer sa consommation de gaz?

Pour réaliser une estimation de votre consommation de gaz ou la calculer précisément, observez votre compteur et analysez les bons éléments.

1. Effectuer un relever de compteur

La première étape est facile, tout le monde le fait déjà: effectuer un relevé de votre compteur d’énergie. L’index de gaz naturel correspond aux cinq premiers chiffres en partant de la gauche indiqués sur le compteur: ce sont les chiffres situés sur le fond noir (pas le rouge!). Cette valeur indique le nombre de m³ de gaz que vous avez dépensé depuis l’ouverture de votre compteur.

Habituellement, vous faites le relevé une fois par an, pour calculer la consommation annuelle. Mais pour mieux gérer son budget, mieux vaut effectuer un relevé tous les mois. Cela vous permettra de réagir plus rapidement en cas de hausse de votre consommation: baisse du thermostat, nettoyage et purge des radiateurs, bonne isolation thermique…

Pour ce faire, faites deux relevés de compteur et calculez la différence entre l’index passé (datant d’un mois…) et l’index actuel. Par exemple, si l’index du compteur est passé de 2.360 m³ à 2472 m³ le mois suivant, la différence s’élève à 112 m³. Attention, cette valeur correspond au volume de gaz livré et non à la quantité d’énergie réellement consommée.

2. Convertir les m³ en kWh

Pour la calculer, il faut passer à l’étape suivante: convertir les m3 de gaz en kWh. Comment? En multipliant le volume de gaz que vous avez consommé par son coefficient de conversion. Il est normalement indiqué sur une ancienne facture ou communiqué par votre GRD. Ce coefficient dépend de plusieurs critères:

La composition du gaz naturel , à savoir s’il s’agit d’un gaz riche (à haut pouvoir calorifique) ou d’un gaz pauvre (à faible pouvoir calorifique). D’ici 2024, toute la Belgique devrait être approvisionnée en gaz riche;

, à savoir s’il s’agit d’un (à haut pouvoir calorifique) ou d’un (à faible pouvoir calorifique). D’ici 2024, toute la Belgique devrait être approvisionnée en gaz riche; L’altitude de l’endroit où vous vivez , à savoir que plus vous grimpez, moins votre gaz générera de l’énergie et ce, en raison de la pression atmosphérique;

, à savoir que plus vous grimpez, moins votre gaz générera de l’énergie et ce, en raison de la pression atmosphérique; La pression de livraison du gaz, à savoir que plus celle-ci est élevée, plus le coefficient de conversion le sera également.

Selon les chiffres de la CREG, on estime qu’en moyenne, un m3 de gaz contient entre 9,5278 et 12,7931 kWh en Belgique. Reprenons notre exemple: nous avions obtenu 112 m³. Si on effectue la conversion, on obtient donc: 112 x 9,5278 = 1067,1136 kWh. C’est donc votre consommation de gaz mensuelle.

3. Déterminer le coût de sa consommation

Pour aller plus loin, il faut maintenant passer à l’étape 3: déterminer le coût de votre consommation. Pour ce fait, vous devez multiplier votre consommation en kWh par le coût du gaz indiqué dans votre contrat d’énergie. Selon les chiffres de la Creg du mois d’octobre 2023, le prix du kWh de gaz en Belgique s’élevait en moyenne 9,30 centimes en Wallonie. Le calcul à réaliser est donc 1067,1136 x 0,093 = 99,24 euros. Le coût de votre consommation s’élèverait donc à 99,24 euros par mois.

Pourquoi un montant différent pour la même consommation?

Selon l’offre (promotion ou pas) et le fournisseur que vous avez choisi, le coût de votre facture peut être bien différent malgré une consommation de gaz identique. Et pour cause: le prix du kWh de gaz ne suffit pas à estimer le coût total de votre consommation de gaz. Des taxes ainsi que d’autres coûts additionnels peuvent venir s’ajouter afin de constituer le montant final à payer auprès de votre fournisseur de gaz.

Voici précisément ce qui compose une facture d’énergie:

Prix du kWh de gaz : dépend de votre consommation et des tarifs pratiqués par votre fournisseur ;

: dépend de votre consommation et des tarifs pratiqués par votre fournisseur ; Coûts du réseau : servent à rémunérer les acteurs du transport et de la distribution de l’énergie jusqu’à votre logement ;

: servent à rémunérer les acteurs du transport et de la distribution de l’énergie jusqu’à votre logement ; Taxes fédérales et régionales : permettent de financer le régulateur national CREG mais aussi, les obligations de services publics (CPAS) ainsi que les coûts de raccordement au gaz ;

: permettent de financer le régulateur national CREG mais aussi, les obligations de services publics (CPAS) ainsi que les coûts de raccordement au gaz ; TVA: elle s’élève à 6%.

