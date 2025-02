Feu vert européen à la prolongation de Doel 4 et Tihange 3

La Commission européenne a donné vendredi son feu vert à la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. Sous condition de quelques aménagements, l’exécutif européen a validé le soutien de l’Etat belge pour l’opération.

Fin 2023, le précédent gouvernement fédéral et Engie avaient trouvé un accord sur la prolongation pour dix ans des deux réacteurs, soit jusque fin 2037 au plus tard. La mesure, qui mettait fin à la sortie programmée du nucléaire par la Belgique depuis deux décennies, vise à garantir la sécurité d’approvisionnement du pays après les restrictions des importations énergétiques russes à la suite de la guerre en Ukraine.

La Commission européenne avait ouvert une enquête pour déterminer si le soutien financier de l’Etat belge prévu pour l’opération était conforme aux règles européennes et évaluer son impact sur le marché européen de l’électricité. L’exécutif européen a notamment examiné les conditions de garanties sur les prix pour le courant produit par les deux réacteurs, le montant de 15 milliards d’euros prévu pour couvrir les frais de gestion des déchets nucléaires, ainsi que la création d’une joint-venture avec Electrabel.

Sur base de l’examen du dossier, la Commission a conclu vendredi que l’aide était “nécessaire et appropriée” pour atteindre l’objectif poursuivi et qu’elle était “proportionnée dans la mesure où elle est limitée au minimum nécessaire et que les distorsions de concurrence causées étaient réduites au minimum”, selon un communiqué de l’exécutif européen.