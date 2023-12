Faut-il passer à un contrat d’énergie fixe? Nos conseils  

Pendant les froids et sombres mois de l’hiver, il est plus important que jamais de choisir en connaissance de cause son fournisseur d’énergie. Surtout maintenant car les prix baissent. Il est donc plus qu’intéressant de comparer les différents forfaits proposés, et leurs tarifs.

Les prix des contrats fixes d’énergie (contrats dans lesquels le prix de l’électricité ou du gaz est fixé pour un an) continuent de baisser en décembre. C’est ce qu’a indiqué la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) dans un communiqué de presse. Le prix de gros du gaz naturel est passé ces derniers jours sous la barre des 30 euros par mégawattheure. Il y a un an, il s’élevait à près de 150 euros. Les prix de l’électricité sont également beaucoup plus bas qu’auparavant.

Ces dernières années, une tendance quasi invariable à la hausse était visible à la fin de l’année, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. « Les marchés de gros tiennent compte de stocks de gaz suffisamment élevés et de prix stables de l’électricité en Europe pour les mois à venir », peut-on lire dans le communiqué. Pour les consommateurs qui souhaitent avoir des certitudes, il semble donc intéressant de passer dès à présent à un contrat fixe. La CREG recommande toutefois de rester vigilant et de toujours bien comparer.

Nous l’avons déjà souligné : comparer les prix de l’énergie de manière régulière est une nécessité absolue. Geert Deconinck, professeur Systèmes et Applications de l’énergie électrique à la KULeuven et affilié à l’institut de recherche Energyville, le confirme : « Les factures de gaz et d’électricité sont complexes. Elles se composent non seulement des prix de l’énergie, mais aussi des tarifs du réseau, des taxes et des redevances. De plus, le marché de l’énergie, avec ses différents fournisseurs, ses contrats et ses promotions temporaires, n’est pas toujours des plus transparents. »

Selon Deconinck, il est recommandé d’effectuer une comparaison une fois par an. « Mais plus souvent, c’est encore mieux », affirme-t-il. « Il faut donc faire preuve de discipline. Le test V du régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (VREG) facilite la comparaison. »