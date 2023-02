Extinction Rebellion bloque le terminal des jets privés de Brussels Airport

Une quarantaine d’activistes se revendiquant des mouvements Extinction Rebellion, Scientists Rebellion et Youth for Climate ont bloqué l’accès principal au terminal des jets privés à Brussels Airport lundi matin, a constaté sur place l’agence Belga.

Vers 9h00, les militants sont arrivés au terminal, situé à 500 mètres du bâtiment principal de l’aéroport. Ils ont placardé des messages sur les vitres et se sont enchaînés devant l’entrée.

L’action s’inscrit dans le cadre de la campagne internationale « Make them pay », qui se déroule dans 13 pays et vise l’application de taxes substantielles pour les usagers les plus fréquents du transport aérien, ainsi que l’interdiction des vols privés.

« Les jets privés sont une injustice climatique, sociale et économique », fustige Sebastian Gonzato, doctorant en intégration des systèmes énergétiques et membre de Scientists Rebellion. « Selon Oxfam, l’absence de taxe sur le kérosène coûte 210 millions d’euros par an à la société belge. L’aviation est déjà un secteur injuste, puisque seuls quelques pour cent de la population mondiale sont responsables des énormes émissions qu’il engendre. Concernant les jets privés, un utilisateur cause 1.000 fois plus de CO2 par an qu’un Belge moyen. Rien ne peut justifier cela. L’aviation reste nécessaire dans certains cas, mais il faudrait se limiter au strict minimum. »

La police, rapidement présente en nombre, n’a pas entrepris de déloger les activistes. Les agents se sont seulement déployés de manière à permettre aux passagers d’accéder à leur vol via une entrée latérale.