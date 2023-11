Engie considère que la prolongation de la durée de vie de Tihange 1 est impossible

L’entreprise énergétique Engie ne voit pas comment la durée de vie du réacteur nucléaire Tihange 1 pourrait encore être prolongée. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a relancé le débat à ce sujet.

Les journaux du groupe Mediahuis et L’Echo ont cité Alexander De Croo qui a également suggéré d’envisager de prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 de 20 ans au lieu de 10. Le gouvernement est en train de finaliser un accord avec Engie sur une prolongation jusqu’en 2035. Engie ne s’épanche pas en ce qui concerne une éventuelle prolongation supplémentaire.

Mais le premier ministre a également cité Tihange 1. Ce réacteur aura 50 ans en 2025, date à laquelle il devrait normalement cesser sa production. M. De Croo a suggéré « de se pencher sur ce que l’on peut encore faire avec Tihange 1 », ne fermant pas la porte à une éventuelle prolongation.

Mais Engie ne voit pas comment cela serait possible. « La réglementation nucléaire actuelle ne permet pas aux unités Doel 1 et 2 et Tihange 1 de répondre aux exigences applicables de manière rentable et dans un délai raisonnable », a déclaré l’entreprise.