Engie a commandé le combustible pour prolonger Doel 4 et Tihange 3

L’exploitant des centrales nucléaires belges Engie a commandé le combustible permettant d’assurer la prolongation pour 10 ans des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3.

La ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) l’a annoncé mardi lors d’un échange de vues organisé en commission de l’Énergie de la Chambre.

Cette commande doit permettre une livraison avant l’hiver 2025, permettant de la sorte d’éviter une pénurie d’approvisionnement à l’hiver 2025-2026.

L’ambition est d’entamer l’exploitation LTO « (Long Term Operation ») à partir de novembre 2025. Dès le lendemain de la signature de l’accord le 29 juin dernier, Engie a démarré les études nécessaires en vue du redémarrage des deux réacteurs, a ajouté la ministre.

23 miliards « au minimum » pour Engie

Tinne Van der Straeten a par ailleurs indiqué que le coût de 23 milliards d’euros à charge d’Engie (15 milliards d’euros pour la gestion des déchets nucléaires, en plus des 8 milliards qu’Engie prévoit pour les travaux de démantèlement) constituait un minimum. « Le risque de volume pour les déchets nucléaires reste avec Engie. Cela signifie qu’Engie doit payer un supplément pour tous les déchets nucléaires supplémentaires », a-t-elle expliqué. Le montant qu’Engie doit prévoir pour les travaux de démantèlement peut également augmenter, a ajouté la ministre écologiste.

L’accord négocié avec Engie en compagnie du Premier ministre Alexander De Croo confirme la création d’une structure juridique dédiée aux deux unités nucléaires détenue à parité par l’État belge et le groupe français. Les coûts, comme les bénéfices, seront répartis à 50-50.

La ministre a aussi mis l’accent sur la prime de risque qui a été négociée avec Engie. Celle-ci s’élève à 4,5 milliards d’euros, soit 43% du coût total des risques estimés liés au démantèlement. « Cela signifie qu’Engie va devoir supporter 4,5 milliards d’euros de plus que ce qui était jusqu’ici évalué dans ses comptes », a-t-elle expliqué. La prime de risque en faveur de l’État belge est supérieure à celle qui a été négociée en Allemagne (35%), a-t-elle illustré.