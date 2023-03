Energie: plus de 300.000 ménages ont reçu une proposition de modification de leur facture d’acompte

Trois semaines après l’annonce du protocole que la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand, ont conclu avec les fournisseurs d’énergie, plus de 300.000 ménages ont reçu une proposition de modification de leur facture d’acompte, annonce le cabinet de cette dernière dans un communiqué.

Ces ménages ont été contactés soit directement par leur fournisseur d’énergie, soit par une campagne plus générale de leur fournisseur. A court terme, 200.000 autres clients se verront proposer une modification de leur facture d’acompte, assure le cabinet.

Ce protocole doit permettre de mieux adapter les factures d’acompte aux fluctuations des prix de l’énergie, et ce, plus rapidement. Ainsi, les fournisseurs d’énergie proposeront eux-mêmes des acomptes réduits aux ménages ayant souscrit des contrats d’énergie variable lorsque les prix étaient très élevés, entre août et novembre 2022. Ils calculeront également, au moins trois fois par an, si l’acompte demandé est toujours justifié.

La signature définitive du protocole a eu lieu mardi, engageant les fournisseurs d’énergie à contacter de manière proactive leurs clients avec un montant d’acompte adapté, et ce, au plus tard le 31 mars.