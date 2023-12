Elia prévoit de renforcer une liaison électrique d’une centaine de kilomètres

Elia souhaite renforcer une liaison électrique aérienne reliant Huy, en province de Liège, à Maaseik, dans le Limbourg. Certains conducteurs électriques seront remplacés par des modèles plus performants sur ce tronçon d’une centaine de kilomètres, a indiqué le gestionnaire du réseau de transport d’électricité jeudi à l’issue d’une réunion d’information préalable à Saint-Georges-sur-Meuse.Please write your introduction text here

Elia qualifie cette intervention d’essentielle pour la réalisation de la transition énergétique. Le projet « permettra tant de fiabiliser le réseau électrique dans un contexte d’électrification croissante de la société (tant des industries que des ménages) que de permettre l’intégration massive de sources d’énergies provenant de la production renouvelable ».

Construite au début des années ’70, la liaison Gramme-Van Eyck, d’un niveau de tension de 380 kV, fait partie de l’épine dorsale du réseau haute tension en Belgique. Cette liaison composée au total de 237 pylônes, traverse 23 communes sur une longueur de 103 km. La partie située en Wallonie concerne 14 villes et communes sur 38 km.

Le projet Gramme-Van Eyck prévoit le renforcement de la liaison par le remplacement des conducteurs électriques actuels par des conducteurs plus performants, appelés HTLS (High Temperature, Low Sag, soit haute température, faible affaissement).

Des travaux de renforcement des pylônes et de leurs fondations seront par ailleurs nécessaires pour permettre à l’infrastructure existante de supporter les contraintes induites par les nouveaux conducteurs. En Wallonie, sept pylônes seront remplacés, tout en restant dans l’axe de la liaison, conformément à la législation relative aux plans de secteur, explique Elia dans un communiqué.