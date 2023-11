Elia plaide pour une flexibilité à grande échelle de la consommation électrique

Une flexibilité à grande échelle de la consommation peut bénéficier tant aux consommateurs qu’au système électrique, fait savoir mardi le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension Elia, sur la base de la présentation des résultats de son étude « The Power of Flex ».

Pour le gestionnaire du réseau, il devient désormais possible de « consommer de l’électricité aux moments où elle est la moins chère ». Par exemple, illustre Elia, charger sa voiture électrique la nuit, quand le vent souffle, peut s’avérer bien plus intéressant que durant les heures de pointe plus chères de la soirée. Concrètement, l’étude d’Elia illustre qu’aligner la consommation sur la production (renouvelable) permet d’utiliser le réseau électrique plus efficacement, avec comme résultat de pouvoir réduire les investissements dans de nouvelles capacités visant à gérer la consommation de pointe.

Elia identifie trois actions principales dans son étude pour exploiter la flexibilité du côté des consommateurs: proposer des incitants financiers aux consommateurs flexibles, notamment par l’introduction par les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et de réseau de distribution (GRD) de tarifs de réseau dynamiques; faciliter l’accès aux données pour les fournisseurs de services énergétiques, et ainsi permettre l’échange de données quasiment en temps réel; et standardiser les normes pour les appareils électriques à consommation flexible.

Ces actions « permettront le développement d’un nouvel écosystème dans lequel les fournisseurs de services existants et nouveaux proposeront des solutions bénéficiant à la fois aux consommateurs et au système électrique. Si nous ne gérons pas correctement cette montée en puissance de l’électrification, nous ferons face à des défis en chaîne. Il devient donc désormais urgent de se concentrer sur les obstacles qui bloquent le développement de la flexibilité du côté du consommateur », conclut Catherine Vandenborre, CEO ad interim d’Elia Group.