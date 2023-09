Elia inaugure à Stavelot la seconde étape de sa Boucle de l’Est

Elia a inauguré vendredi à Stavelot, en présence du ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry, « le step 2 » du projet « Boucle de l’Est », essentiel pour la sécurité d’approvisionnement et le développement des énergies renouvelables dans cette région du pays, selon le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique.

Ces travaux, réalisés sur cinq années, concernaient le passage de 1×70 kV à 2×110 kV de deux tronçons entre Bévercé et Trois-Ponts, en province de Liège, sur une distance de 25 km. « La Boucle de l’Est est essentielle pour permettre d’accueillir de nouvelles capacités de production dans cette région où les perspectives de développement des énergies renouvelables sont importantes. Elle permettra d’améliorer la sécurité d’approvisionnement et de rendre notre réseau encore plus fiable », rappelle Elia.

D’autres étapes permettront de rendre toute cette capacité permanente, selon le gestionnaire du réseau haute tension. Plus précisément, le projet de Boucle de l’Est doit permettre d’intégrer sept fois plus de production éolienne permanente et flexible dans le futur, en passant d’une capacité de production initiale de 65 MW à 480 MW lorsque tout le potentiel réservé sera mis en service.

Les travaux avaient également été rendus nécessaires par la vétusté des infrastructures réseau de cette zone qui arrivaient en fin de vie.

Le chantier mené par Elia a accordé une attention particulière au respect des écosystèmes: le planning des travaux a été adapté aux périodes de nidification; il a été veillé à ne pas perturber la migration des batraciens ni le brame du cerf. Plus de 2.600 balises avifaunes, visant à rendre les liaisons aériennes visibles pour les oiseaux, ont été placées sur 14 km de la liaison. En outre, des corridors écologiques ont été créés en dessous ou à côté des lignes (création de lisières, de landes, de tourbières et de mares).

Enfin, Elia a noué un partenariat avec l’association Be Planet et la coopérative Ecofirst pour mener des projets durables dans les communes concernées par le chantier (Malmedy, Spa, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts).