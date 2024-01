Electricité: consommation au plus bas, prix sous zéro, en attendant le froid…

Alors que des températures négatives sont annoncées, les données font état d’une consommation à un niveau comparable aux années 1990. Les prix, eux, ont même été négatifs. Mais attention à l’hiver… et à l’électrification massive.

La guerre en Ukraine reste intense en violence avec les frappes massives de la Russie. Un conflit israélo-palestinien est venu s’ajouter aux périls du monde et aux craintes d’un choc énergétique. Pourtant, au niveau électrique, il semble bien que l’on ait tiré les leçons de l’hiver dernier et des craintes d’un black-out, ouvertement exprimées. A moins… que ce ne soient précisément les événements en Ukraine qui expliquent l’effet constaté par le régulateur.

Des données qui seront diffusées par la Creg la semaine prochaine, dévoilées en primeur par L’Echo ce jeudi, font en effet état d’une consommation en baisse, à un niveau comparable à celui des années 1990. En 2023, la consommation d’électricité en Belgique a continué à reculer, affichant une baisse de 4%, tandis que celle de gaz était en diminution de 5,6%.

Pas aussi basse depuis 1999

Cela confirme une tendance générale à la baisse observée ces dernières années, note la Creg, relayée par le quotidien. Et ce, malgré un rebond après la crise du covid. La note ne remonte que jusqu’en 2015, mais sur base de précédents rapports de la Creg et des statistiques de Synergrid, il s’avère que la consommation belge d’électricité n’a pas été aussi basse depuis 1999.

Le distributeur Elia tend à confirmer ces informations en évoquant une chute de 9,6% du trafic en 2023 par rapport à 2022.

Attention, toutefois, à un double effet trompe-l’oeil. D’une part, c’est en effet la conséquence de la flambée des prix consécutives à la crise ukrainienne et à la reprise post-Covid. Ensuite, la consommation d’électricité est appelée à exploser ces prochaines années avec l’électrification massive des usages, à commencer par les voitures et le chauffage.

Les ventes de pompes à chaleur ont d’ailleurs bondi de 80% en 2023, malgré une légère baisse de popularité à partir de novembre, selon le site InfoPompeaChaleur.be (IPC). La vente des voitures électriques, quant à elle, a fortement grimpé en 2023 en raison du régime fiscal favorable pour les voitures de société.

Des prix négatifs

Les tarifs de l’électricité étaient, par ailleurs, négatifs dimanche dernier, à l’occasion du dernier jour de 2023, ressort-il des chiffres de la bourse européenne de l’électricité Epex Spot.

Pour la Belgique, ces prix n’étaient inférieurs à zéro que durant quatre heures, entre 04h00 et 08h00 en matinée. Les producteurs d’électricité paient alors pour fournir l’énergie. La raison de cette situation temporaire était un déséquilibre entre l’offre et la demande. La production d’électricité est importante, en partie grâce aux éoliennes qui tournent en raison des vents forts, alors que la demande est faible en raison des températures douces et de la demande traditionnellement plus limitée en fin d’année.

Mais ces prochains jours, une offensive hivernale est annoncée, avec des températures négatives. La vigilance reste de mise, la fragilité électrique du pays reste réelle.