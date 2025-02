Hydrogène: deux gros projets belges sur les rails

La semaine dernière, le même jour, deux gros projets liés à l’hydrogène vert ont été portés sur les fonts baptismaux en Belgique.

Tout d’abord, TotalEnergies a commandé 15.000 tonnes d’hydrogène à Air Liquide pour alimenter sa raffinerie du port d’Anvers, la deuxième plus grande du groupe. L’hydrogène vert sera produit par un électrolyseur de 200 MW situé dans le port de Rotterdam et alimenté par Oranjewind, un parc éolien offshore néerlandais dont TotalEnergies détient 50%. L’idée est de fortement réduire les émissions de CO 2 de la raffinerie anversoise.

Premier coup de pelle à Zeebrugge

À Zeebrugge, ce sont les premiers coups de pelle du chantier de la première usine de production d’hydrogène vert du pays qui ont été célébrés. Il s’agit du projet Hyoffwind porté par Virya Energy, le bras énergétique de Colruyt, Messer, un producteur allemand de gaz industriel, et Hyoffgreen, un invest alimenté par les communes flamandes. C’est John Cockerill qui fournira l’électrolyseur capable, dans un premier temps, de produire 25MW d’hydrogène à partir d’électricité issue des parcs offshores belges.