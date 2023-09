Décrochages d’onduleurs de panneaux solaires : « La proposition de compensation de 55 euros est inacceptable, dangereuse même »

La Commission wallonne pour l’Energie (Cwape) propose d’indemniser les propriétaires de panneaux solaires en cas de décrochage de l’onduleur de leur installation. La proposition de 55 euros par an fait bondir l’asbl BeProsumer.

Le décrochage d’onduleur arrive quand une petite installation de production photovoltaïque se déconnecte automatiquement du réseau. Ces décrochages sont de plus en plus fréquents en Wallonie. Ils sont causés par l’augmentation trop rapide du nombre de prosumers – les producteurs-consommateurs d’électricité d’origine solaire – sur un réseau inadapté à l’afflux de production. La Wallonie comptera 300.000 installations photovoltaïques d’ici à la fin de cette année.

Dans ce contexte, le ministre de l’Énergie, Philippe Henry (Ecolo) a chargé en juin dernier la Commission wallonne pour l’Energie (Cwape) de rédiger un avant-projet de proposition de décret organisant l’indemnisation des prosumers, en attendant que le réseau de distribution soit adapté à cette explosion des installations.

Une concertation a réuni ce mardi, GRD (gestionnaires de réseaux de distribution), la Cwape, fournisseurs et associations de consommateurs. Elle avait comme objectif d’aboutir à une solution quant à l’indemnisation des propriétaires lésés. Il en est ressorti, selon le rapport que L’Echo a pu consulter, que le régulateur wallon propose d’indemniser les prosumers à hauteur de 55 euros par an pour une installation moyenne (soit 12,31 euros par kWe selon les chiffres du premier semestre 2023).

« Un indemnisation inacceptable »

Le président de la Cwape, Stéphane Renier, a confirmé à L’Echo que la proposition serait communiquée officiellement au gouvernement « dans les prochains jours« . « C’est trop tôt pour communiquer. Nous attendons la réaction des parties prenantes, qui pourrait mener à des amendements de la proposition« , a-t-il réagi, assurant que les premiers retours étaient « positifs ».

Des avis positifs qui ne viennent apparemment pas du côté de l’asbl BeProsumer, l’association de défense des propriétaires de panneaux photovoltaïques. Cette compensation n’est clairement pas assez élevée, elle est même « inacceptable » et « dangereuse » par rapport au préjudice subi par des dizaines de milliers de prosumers, selon les dires de son président Régis François.

Ce dernier explique à Trends Tendances : « La société de distribution d’énergie flamande Fluvius a présenté en juillet son système d’indemnisation qui oscillait entre 40 et 120 euros par an. Mais, Fluvius subit moins de décrochages, car il y a davantage de batteries individuelles en Flandre, notamment via son système de primes (ndlr : arrêté aujourd’hui). Ces batteries permettent de stocker l’énergie pour la réutiliser plus tard. Dans son projet, la Cwape s’est calée sur le même système. Le souci, c’est que nos gestionnaires de réseaux en Wallonie sont beaucoup moins réactifs. »

3% de la production

Il poursuit : « Ces 55 euros d’indemnisation moyenne proposés par le régulateur correspondent à 120 kWh, soit environ 3% de la production d’un prosumer dont l’onduleur décroche. Or, certains perdent 30, 40 voire même 50 % de leur production chaque année. Non seulement c’est insuffisant, mais ce type d’indemnisation ne devrait même pas exister. Ce qui est très dangereux, c’est que si on accepte une indemnisation qu’elle soit de 55, 200 ou 250 euros, le risque majeur est qu’elle empêche tout recours en justice puisque nous serons dédommagés sur quelque chose que nous n’avons plus. »

Régis François nous donne une estimation de la compensation réelle dans une situation précise. « Un prosumer moyen produit 30 kWh par jour en Wallonie. S’il décroche dès 10 heures du matin, par exemple jusqu’à 16 heures, il va perdre automatiquement 20 kWh par jour. S’il décroche durant une cinquantaine de jours d’ensoleillement entre mai et fin août, il perd systématiquement 1000 kWh. Si on doit valoriser ces kWh perdus, cela équivaut à 500-600 euros. Aujourd’hui la Cwape veut nous donner quasiment moins de 10 % de ce tarif-là. Evidemment pour nous, ce n’est absolument pas acceptable, pas équitable. »

BeProsumer argumente encore que le montant et la formule de calcul standardisé proposés négligent les spécificités individuelles de chaque installation ainsi que les variations saisonnières. « Chaque installation a des coûts uniques basés sur des facteurs variés, et la production solaire fluctue selon les saisons. »

Un réseau mieux adapté

Régis François ajoute que cette « très faible indemnisation » n’aborde pas le cœur du problème et que l’accepter ne va pas accélérer la modernisation du réseau. Pour le président de l’asbl, des solutions durables, telles que les systèmes de stockage communicants et intelligents, pourraient offrir une alternative bien plus viable.

BeProsumer martèle que la priorité doit être la mise à jour et l’adaptation rapide du réseau. « Ce que nous demandons aujourd’hui, ce n’est pas de l’argent, c’est d’avoir un réseau qui fonctionne. La transition énergétique exige aussi que l’on puisse injecter cette énergie verte directement dans le réseau. »

Testachats critique aussi, de son côté, cette trop faible compensation. « Il s’agit d’un forfait indépendant de la perte réelle liée au décrochage de l’onduleur. 10% de non-fonctionnement peut mener par exemple à une perte de 40 euros et non de 12,31 euros par kWe« , explique l’organisation de défense des consommateurs dans L’Echo. Elle plaide pour que l’indemnité soit augmentée si le gestionnaire de réseau ne parvient pas à résoudre le problème dans l’année.

Ores a présenté récemment un plan d’investissement à 4 milliards d’euros (soit 1 milliard de plus que prévu) sur les 10 années à venir afin de moderniser son réseau. Resa, son homologue liégeois, estime que 3 milliards lui seront nécessaires à l’horizon 2050, rappelle L’Echo.

Pas de cadastre réel des installations

Les décrochages d’onduleurs font plus en plus de victimes en Belgique, à mesure que les installations photovoltaïques se multiplient. En témoignent les plaintes envoyées à l’organisation des consommateurs Testachats. Notamment celle d’un consommateur, qui fait état de « 80 à 120 décrochages par jour, pour un total de 8962 décrochages rien qu’en 2022 ».

De nombreux prosumers ne se rendent même pas compte de ces décrochages. La faute au manque de cadastre réel: comme ils ne sont répertoriés nulle part, si le propriétaire de panneaux solaires n’est pas un minimum vigilant quant au bon fonctionnement de son installation, il peut facilement passer à côté.

Autoconsommer au maximum

C’est pourquoi l’asbl BeProsumer appelle les consommateurs à vérifier leur système régulièrement et à « avertir leur gestionnaire de réseau au plus vite, afin que cela soit résolu rapidement ». En attendant, la seule solution pour limiter la casse serait d’inciter les prosumers à consommer massivement durant les pics de production, de façon à éviter un afflux trop important d’énergie sur le réseau. Ou au contraire, d’introduire une forme de pénalisation si l’on consomme trop souvent aux heures pleines.