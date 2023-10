COP28: exiger la fin des énergies fossiles n’est pas une « demande frivole » de l’UE

Réclamer la sortie des énergies fossiles dans l’accord final de la COP28, attendu le 12 décembre à Dubaï, « n’est pas une demande frivole » mais une urgence établie par la science, « claire comme de l’eau de roche », a déclaré mardi à l’AFP le commissaire européen Wopke Hoekstra à Abou Dhabi.

Pour aider le pays en développement, l’Union européenne est « prête à faire des pas supplémentaires », notamment sur la compensation des dégâts climatiques, affirme le tout nouveau Monsieur Climat de l’UE, rencontré en marge de la pré-COP dans la capitale émiratie.

Mais à condition d’élargir la base des donateurs au-delà des pays développés, affirme avec force le Néerlandais, très scruté en raison de son expérience dans le secteur pétrolier.

Quels sont les principaux noeuds des négociations que vous avez abordé lors de la pré-COP8 ?

Tous les éléments clés qui détermineront le résultat et le succès de la COP: le bilan mondial des efforts d’atténuation (réduction des gaz à effet de serre, ndlr), le fonds pour les +pertes et dommages+ et l’adaptation au changement climatique. Pour l’atténuation, nous voulons un pic des émissions en 2025, sortie des fossiles, une accélération sur celle du charbon, le triplement des énergies renouvelables, le doublement de l’efficacité énergétique, résoudre les émissions de méthane, etc.

Bien sûr (…) il sera plus facile de se rassembler autour d’objectifs sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique que sur les combustibles fossiles.

Dans son discours, le président de la COP28 (Sultan Al Jaber, ndlr) a déclaré que +la science devrait nous guider+. Or la science est claire comme de l’eau de roche, ce n’est pas +à la carte+. Nous avons donc besoin de tout faire sur l’atténuation, de tout faire sur l’adaptation et nous devons également reconnaître qu’il faut plus d’argent. Les scientifiques nous disent que c’est nécessaire et que la fenêtre se referme.

Comment régler le problème de la finance climatique, très insuffisante pour les pays en développement ?

L’Union européenne a activement poussé dans ce sens. Sur les cent milliards (de dollars d’aide annuelle promis par les pays riches, ndlr), nous avons pris les devants en en récoltant 26, ce qui est considérable si l’on regarde ce que devrait être notre juste part. Nous sommes tout à fait disposés et déterminés à faire un pas supplémentaire.

Mais en même temps, il faut faire les choses correctement d’un coup: ce fonds doit être limité aux pays les plus nécessiteux et les plus vulnérables (et non pas à tous les pays en développement, ndlr). En particulier aux petits États insulaires, les plus touchés par le changement climatique, sans aucune responsabilité là-dedans.

Deuxièmement, nous devons nous assurer d’élargir (…) à toutes les nations qui ont la capacité de payer. D’un point de vue diplomatique, il n’est pas utile à ce stade de pointer des pays en particulier, mais tout le monde peut voir comment se situent les pays en termes de PIB, comment le monde a changé au cours des 20, 30, 40 dernières années. Le progrès économique, le fait d’être une puissance économique, implique de nombreuses responsabilités.

Nous sommes déterminés à faire fonctionner ce fonds. Non pas seulement pour résoudre le problème, mais aussi parce qu’il est lié à cette chose extraordinairement importante, et pourtant intangible, qui s’appelle la confiance.

L’UE veut un accord final à la COP28 avec des objectifs de sorties des énergies fossiles, est-ce une ligne rouge ?

Il ne s’agit pas d’une frivolité de l’Union européenne, ni de mener une expérience, ni une manœuvre politique. Non, ce sont les experts les plus réputés au monde qui nous disent que nous avons besoin de plus d’action, de plus d’ambition. Et pas dans dix ans. Nous en avons besoin maintenant, car la fenêtre favorable se referme.

Bien sûr, il serait beaucoup plus facile de continuer comme avant ou de prendre un petit détour. Mais les générations futures ont besoin que nous agissions maintenant. Et cela inclut la sortie rapide des énergies fossiles en général, et du charbon en particulier.