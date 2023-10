Vingt nouvelles « bombes climatiques » exploitées depuis 2020

À ce jour, 425 « bombes climatiques » – c’est-à-dire des gisements de gaz, charbon ou pétrole qui devraient causer chacun l’émission d’au moins un milliard de tonnes de CO2 – sont recensées dans le monde, en activité ou à l’état de projet. Entre 2020 et 2022, au moins vingt nouvelles « bombes » ont été mises en exploitation. Dans le même temps, deux seulement ont fermé leurs portes.

Globalement et sans surprise, c’est en Chine que la déflagration risque d’être la plus forte : on y dénombre une « bombe carbone » sur trois (141), pour un total prévu de 333 mégatonnes de CO2, selon une enquête collaborative à laquelle a participé Le Soir.

Suivent, loin derrière, les États-Unis avec 28 « bombes carbone ». Viennent ensuite, la Russie, l’Arabie Saoudite et l’Australie. L’Europe n’est pas exempte de ces gigantesques gisements de pollution : un en Bulgarie, un en Serbie, deux en Norvège, deux en Allemagne et un en Grèce.

Des projets existent aussi en Ukraine, au Danemark, en Pologne et au Royaume-Uni. Selon l’étude du chercheur Kjell Kühne, de l’université de Leeds en Grande-Bretagne, les « bombes climatiques » ont produit, en 2019, 45% du pétrole et du gaz et 25% du charbon dans le monde. Si tous ces projets – qui ont nécessité des investissements considérables de la part des groupes pétroliers et des compagnies minières – sont mis en œuvre tels que planifiés, écrit Le Soir, il sera impossible de respecter l’Accord de Paris sur le climat et la lutte contre le réchauffement.